Preso mentre cede una dose di eroina, arrestato un dipendente supermercato

Cronaca

Coriano

| 08:09 - 06 Novembre 2018

Il dipendente di un supermercato di Cattolica, è stato arrestato domenica sera a Coriano per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso mentre stava per cedere una dose di eroina a un tossicodipendente della zona. Alla vista dei carabinieri, aveva tentato invano di disfarsi di un involucro lanciandolo a terra: dopo averlo fermato i militari provvedevano a recuperarlo accertando che l’involucro conteneva eroina. La perquisizione effettuata nell’abitazione ha permesso di rinvenire dell’altra sostanza stupefacente, già suddivisa in dosi per un totale di poco più di tre grammi. All’udienza che si è svolta lunedì mattina al Tribunale di Rimini, l’arresto è stato convalidato, sono stati concessi i termini a difesa ed è stato sottoposto agli arresti domiciliari fino alla data del processo, che si svolgerà la prossima settimana.