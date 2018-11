Cronaca

Rimini

| 07:43 - 06 Novembre 2018

Probabilmente in preda a una crisi di astinenza ruba il metadone al Sert. Nei giorni scorsi una pattuglia dei carabinieri è intervenuta all'ospedale di Rimini, dove era stato segnalato un furto in atto. Ad accorgersene sono stati gli stessi medici e gli assistenti del servizio. Sono in corso le ricerche per rintracciare la persona che ha sottratto diverse dosi di medicinale mentre era in coda con gli altri tossicodipendenti.