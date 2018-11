Santarcangelo Calcio, con l'Avezzano si anticipa a venerdì. Giovanili: vincono U17, U16 e U15

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:45 - 05 Novembre 2018



La partita Santarcangelo – Avezzano in programma allo stadio Valentino Mazzola domenica 12 novembre alle ore 14:30, è stata anticipata a venerdì 9 novembre sempre alle ore 14:30 per la concomitanza con la festa di San Martino. Per quanto riguarda il settore giovanile ecco il quadro dei risultati.



JUNIORES

SANTARCANGELO – SAMMAURESE 1-1

Santarcangelo: Forti, Galassi (18’ st Fellini), Alvisi, Zanni, Meco, Fabbri, Morri, Guarino (30’ st Valentini), Bernardi, Sapori, Bua (18’ st Camaj). In panchina: Sturniolo, Bazan, Novelli, Galli, Bucci. All. Fusi.

Sammaurese: Ramenghi, Cordatore (18’ st Hysa), Deniku, Paganelli, Pertutti, Paganelli, Muccioli, Vivo, Pretolani (30’ st Sinani), Pollini (30’ st Ponticelli), Campinon, Hilaj (18’ st Bonandi). In panchina: Figliuzzi, Domeniconi, Bisacchi, Pepe, Capya. All. Cefariello.

Marcatori: 18’ Bernardi, 28’ Muccioli.



UNDER17

SANTARCANGELO - PROMOSPORT 8-0

Santarcangelo: Sturniolo, Andreoli (27’ st Astolfi), Dominici, Savini, Paganelli (1’ st Lonardi), Renzi, Ravaglia (1’ st Iadevaio), Pignalosa (14’ st Soldati), Satalino (14’ st Terenzi), Gjorretaj (1’ st Barbiani), Benevenuti. In panchina: Fusconi. All. Manzaroli.

Promosport: Castellani, Tonnoni (1’ st Bortolotti), Mah-Muti (1’st Duli), Balli (1’ st Franchini), Franchini, Beotti, Pavan (1’ st Punzo), Bellomi, Gianmaria (1’ st Potenza), Casadei, Pauri (1’ st Varuero). In panchina: Franchini

Marcatori: 1’pt Gjorretai, 29’pt Satalino, 13’st Iadevaio, 18’st Benvenuti, 25’st Iadevaio, 27’st Lonardi, 29’st Barbiani, 37’st Soldati.

UNDER 16

FORNACE ZARATTINI – SANTARCANGELO 0-2

F.Zarattini: Romini, Fantini, Cepa F., Ficara, Soprani, Trasforini, Arslani, Baele, Barbato, Cepa M., Pizzini. In panchina: Waclawek, Cicognani, Giunchi, Lorenzini, Macera, Micelli, Nappi.

Santarcangelo: Fabbri, Renzi, Rocchi, Casadio, Siboni, Guerra, Agostini, Fratti, Michelucci (20' st. Bertozzi), Pironi, Baldacci (10' st.Nucci). In panchina: Boldrini. All. Magnani.

Marcatori: 28’ Pironi, 72’ Bertozzi.

Ottimo gioco e buon ritmo hanno permesso al Santarcangelo 2003 (nella foto un attacco) di scardinare la difesa-cassaforte del Fornace Zarattini (Ravenna) che fino a domenica aveva subito solo una rete. I ragazzi di mister Magnani si sono portati in vantaggio al 28' del primo tempo grazie ad un rasoterra di Pironi solo sfiorato dal portiere avversario ed hanno chiuso il conto al 33esimo della ripresa con un destro birichino di Bertozzi dopo una partita sempre intensa e muscolare.

UNDER 15

SANTARCANGELO – GARDEN 8-0

Santarcangelo: Lanci, Rossi (1’s.t. Dell’innocenti), Marcello (1’s.t. Morgante), Bagli (12’s.t. Bocca), Guidomei, Pesaresi, Gessaroli, Sebastiani, Capi (1’s.t. Michelucci), Pazzini (12’s.t. Sacchini), Iannotti (12’ s.t. Petricca).

Garden: Zanotti (20’ s.t. Scarponi), Tommasini (20’ s.t. Ragone), Giovagnoli, Rinaldini, Carlini, Montemaggi, Platania, Martinini (15’ s.t. Del Prete), Iodice (15’ p.t. Monaldi), Russo, Pierucci.

Marcatori: Iannotti 4’, 18’ p.t. Capi 6’, 16’p.t., Michelucci 2’, 22’, 28’ s.t., Sacchini 26’ s.t.

UNDER 14

S.P.A.L. 2013 - SANTARCANGELO 6-2

Spal: Romagnoli, Mascellani (13’st Pavani), Novi (9’st Bisan), D’Agata, Gaudiano, Verza, Manetti (9st Nappi), Simonetta (13’st Berselli), Deme (13’st Sinigaglia), Capozzi, Molinari (19’st Allegrucci). In panchina: Straforini, Guerra, Bandiera. All. Rossi.

Santarcangelo: Casadei, Rossi (6’st Raimondi), Minni, Pozzi (6’st Foschi), Bianchi, Esposito, Chiaruzzi (12’st Pasini), Antonini (19’st Farotti), Piastra, Drudi, Amati (12’st Bucchi). In panchina: Smeraldi. All. Tacconi.

Marcatori: 18’pt Simonetta, (rigore) 24’pt Drudi, 35’pt Deme, 3’st Molinari, 4’st D’Agata, 10’st Molinari, 23’st Guerra, 25’st Piastra,

