Un nuovo edificio nell’Est End di Londra al Gruppo Focchi di Rimini

| 15:49 - 05 Novembre 2018

A Londra, il Gruppo Focchi ha acquisito il Westfield Stratford City M7 - Block A, uno dei due esclusivi edifici all’interno della nuova area urbana generata dal Masterplan Stratford City Zone 1 che sta producendo un nuovo Rinascimento nella capitale britannica.



Stratford era considerato un quartiere ad alto tasso di criminalità e una delle zone più povere del Regno Unito ma, dopo le opere di rivalutazione del territorio e il coinvolgimento di importanti studi di architettura, è diventata un’area che sta dettando tendenza nei nuovi piani di urbanizzazione. Qui sono stati organizzati i Giochi Olimpici del 2012, c’è il più grande e innovativo centro commerciale d’Europa e gli affitti stanno vorticosamente crescendo.



Il Westfield Stratford City M7 – Block A, progettato dallo studio di architettura Rachel Haugh e Ian Simpson, è un edificio commerciale e a uso uffici che, grazie al suo raffinato design architettonico e sostenibilità (BREEAM rating “Eccellente”), si afferma come uno dei migliori spazi di lavoro nell’East London. Prodotte dal Gruppo italiano Focchi, le cellule vetrate a silicone strutturale resistenti ai carichi esplosivi e al fuoco plasmano la nuova pelle dell’edificio con un atrio a doppia altezza, circondato da uno spazio esterno pubblico, che permette alla luce di ricreare un’atmosfera unica, e con un roof garden aperto sulla città da cui si gode una vista mozzafiato sullo skyline londinese. Ancora una volta il Gruppo Focchi di Rimini collabora alla realizzazione di opere di grande valore internazionale che stanno cambiando il volto delle città del domani. «Il futuro è qui, sta a noi riconoscerlo.» Afferma Maurizio Focchi, AD del Gruppo Focchi. «Tra crisi e innovazione, le imprese italiane hanno, oggi più che mai, la grande responsabilità di evolversi, sostenendo giovani idee tecnologicamente innovative nel solco dell’esperienza. Unendo futuro e tradizione. Solo così potremo affrontare il domani, investendo in nuove alleanze, nell’innovazione e nella formazione manageriale dei giovani senza però dimenticare le nostre radici e il nostro unico saper fare italiano»



Attualmente il Gruppo Focchi, impresa familiare nata a Rimini nel 1914 specializzata nel design e nella costruzione di involucri per grandi progetti di architettura, sta realizzando l’involucro della Torre Libeskind a Milano nel quartiere CityLife, dopo aver già completato la magnifica Torre Allianz-Isozaki, ed è coinvolto in oltre dieci progetti in Gran Bretagna e nella Solar Carve Tower, sulla High Line di New York. A luglio 2018, il Gruppo crea FBP-Future is a Better Place, una nuova Energy Service Company, spin-off della società, che investe nella riqualificazione di edifici più sostenibili ed efficienti sostenendo architetti, ingegneri e operatori del real-estate.