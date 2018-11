Basket D, non basta un super Amadori: la Dany Riccione ko col Castiglione Murri (78-72)

Sport

Riccione

| 15:13 - 05 Novembre 2018





Tocca alla Dany Riccione consegnare il primo referto rosa stagionale al Castiglione Murri (78-72). Inizia male e finisce peggio la terza trasferta bolognese per i ragazzi di coach Maurizio Ferro, che pagano per l’ennesima volta una partenza troppo soft in difesa (28 punti incassati nel primo quarto) ma sono capaci di restare in partita fino a ribaltarla nel terzo periodo, chiuso avanti di 3 lunghezze (63-66). Fatale alla truppa biancazzurra l’ultima e decisiva frazione in cui l’attacco dei Dolphins va letteralmente in tilt (soli 6 punti messi a segno) permettendo ai ringalluzziti padroni di casa di perfezionare il controsorpasso fino al 78-72 finale. Un vero peccato perché la vittoria era alla portata di una Dany Riccione che dopo aver stretto le viti in difesa (51 punti subiti nel primo tempo, appena 27 dopo l’intervallo lungo) sembrava aver completamente girato l’inerzia della gara. Nota di merito per Amadori (foto), i cui 26 punti messi a referto purtroppo non sono stati sufficienti per dare un’impronta diversa alla partita. Ora testa bassa e concentrazione sul prossimo difficile impegno, in programma sabato (ore 21) alla palestra di via Forlimpopoli contro il Budrio, in palio la prima vittoria casalinga della stagione.



IL TABELLINO



CASTIGLIONE MURRI-DANY DOLPHINS RICCIONE 78-72



CASTIGLIONE MURRI: Giorgi, Donati 6, Buriani 21, Venturi 2, Gandolfi 9, Varotto 15, Mantovani 9, Stefanelli, Parchi 8, Secchi 1, Samoggia, Vetere 1. All. Fili

DANY RICCIONE: Diagne 6, Medde 10, Pierucci 16, Puzalkov, Amadori 26, Chistè, Adduocchio, Serafini 3, Mazzotti 9, Carlini. All. Ferro

ARBITRI: Maffezzoli e Politi di Bagnolo in Piano

Parziali: 28-23, 51-46, 63-66