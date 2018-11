Contro la violenza sulle donne torna a Novafeltria il corso di difesa personale promosso dalla Compagnia Carabinieri

Attualità

Novafeltria

| 15:05 - 05 Novembre 2018

Per il secondo anno consecutivo, la Compagnia Carabinieri di Novafeltria, con il patrocinio del Comune e la collaborazione con l’associazione “Rompi il Silenzio” ha organizzato un corso di difesa personale di 1° livello, dedicato alle donne che intendano apprendere tecniche basilari per difendersi da malintenzionati e/o da stalker.

Il corso, completamente gratuito, si articola in cinque lezioni a cadenza settimanale, dalle 21.00 alle 22.30 all’interno dello spazio ex Sip di Novafeltria, sito in via Saffi nr. 81, nei seguenti giorni: 6, 13, 20, 27 novembre e 4 dicembre 2018.

Il corso (per un massimo di 15/20 partecipanti) sarà condotto da un istruttore qualificato dell’Arma dei Carabinieri. Durante le lezioni, oltre alle tecniche di difesa personale, verranno illustrate alcune casistiche comportamentali tipiche dello stalker e curato l’atteggiamento psicologico da tenere in caso di aggressione, per prevenire e contrastare la violenza, avendo maggiore fiducia nei propri mezzi.

Il corso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione, a conferma della presenza e dell’esperienza acquisita, è organizzato proprio nel mese in cui ricorre (il 25 novembre) la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

E’ necessaria la prenotazione presso l’ufficio URP del Comune di Novafeltria (telefono 0541845619).