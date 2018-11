Santarcangelo, Fiera di San Martino: tutte le informazioni su viabilità e parcheggi

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 14:39 - 05 Novembre 2018

L’edizione 2018 della Fiera di San Martino è ormai alle porte: per consentire l’allestimento degli spazi e lo svolgimento della manifestazione in programma dal 9 all’11 novembre, dai prossimi giorni entreranno in vigore diverse limitazioni a traffico e sosta nelle vie del centro. Nel frattempo gli organizzatori hanno predisposto il piano parcheggi e il servizio di trasporto gratuito per le giornate di sabato 10 e domenica 11 novembre.

Da lunedì 5 a giovedì 8 e da lunedì 12 a martedì 13 novembre saranno vietati transito e sosta nella via di piazza Ganganelli dalle 13,10 alle 19,30 (la strada resterà chiusa anche dalle 6 di venerdì 9 alle 6 di lunedì 12 novembre), mentre da martedì 6 a martedì 13 novembre le piazze Ludovico Marini e Guglielmo Marconi saranno chiuse al traffico. Transito e sosta vietati anche nel piazzale Francolini da mercoledì 7 a lunedì 12 novembre, mentre in piazza Gramsci e nelle vie Cavallotti, Daniele Felici (tra le vie Costa e Giordano Bruno), Giuseppe Verdi (tra le vie Marini e Bruno) e Giordano Bruno (tra via Verdi e viale Mazzini) le stesse disposizioni sono programmate da giovedì 8 a lunedì 12 novembre.

Nelle giornate clou della Fiera, dalle ore 6 di venerdì 9 alle ore 6 di lunedì 12 novembre, entra in vigore il divieto di traffico e sosta anche nelle vie Gaetano Marini, Garibaldi, Mazzini (tra le vie Pascoli e IV Novembre), Pascoli (tra viale Mazzini e via Pedrignone), Montevecchi (tra le vie Costa e Ugo Braschi), Andrea Costa (da via Pozzolungo a via Felici), Verdi (tra via Ludovico Marini e Giordano Bruno) e Giordano Bruno (tra via Verdi e viale Mazzini).

Da venerdì 9 a lunedì 12 novembre saranno infine in vigore alcune modifiche alla viabilità per alcune strade del centro: è istituito il senso unico di marcia in via Piave (con direzione via Togliatti), in via Edoardo Sancisi (nel tratto fra le vie Togliatti e Modena) e in via Della Libertà (in direzione via Ugo Bassi), mentre nelle vie Dante di Nanni e di Porta Cervese i residenti potranno circolare in entrambi i sensi di marcia.

Per i residenti nelle vie interessate dalle modifiche alla sosta e al traffico sono disponibili permessi con cui poter accedere alle vie libere non interessate dagli allestimenti e parcheggiare gratuitamente nelle aree di sosta. I permessi vengono distribuiti dall’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune (da lunedì a sabato dalle 8 alle 13) e dall’ufficio Fiera (via Andrea Costa 28, aperto dal 9 all’11 novembre negli orari della Fiera).

Come di consueto, amministrazione comunale e Blu Nautilus hanno predisposto un piano parcheggi consultabile anche sul volantino della Fiera: sono consigliate le aree di sosta di via della Quercia nell’area artigianale (800 posti), quella del cimitero centrale (200 posti) e quelle della zona stadio (via Trasversale Marecchia e della Resistenza). Altri parcheggi, meno capienti, si trovano in piazza della Fornace (180 posti), via Togliatti (150 posti) e via Pedrignone (100 posti).

Sono inoltre disponibili alcuni parcheggi per disabili situati nelle vie Montevecchi (tra la via Emilia e il primo ingresso del parcheggio Francolini), Mazzini (tra via Emilia e via IV Novembre), Pedrignone, Andrea Costa e in piazza Suor Angela Molari.

Proprio dalla zona artigianale e dal Cimitero centrale, sabato 10 e domenica 11 novembre partiranno le navette gratuite che faranno capolinea rispettivamente in via Pedrignone e alla rotatoria tra via Pozzolungo e Andrea Costa. Oltre al servizio di navetta gratuita, sarà possibile raggiungere la Fiera di San Martino anche con le linee di trasporto pubblico locale, che però cambieranno tragitto e capolinea da venerdì 9 a domenica 11 novembre: gli autobus si fermeranno infatti alla stazione (piazzale Esperanto), con la sosta più vicina alla Fiera all’incrocio tra via Ugo Braschi e viale Mazzini.

Infine, per contenere i disagi di alunni e genitori dovuti dalla chiusura delle strade di accesso al centro, sabato 10 novembre la scuola elementare Pascucci resterà chiusa: le lezioni riprenderanno regolarmente lunedì 12 novembre.

L’ordinanza completa è pubblicata sul sito www.comune.santarcangelo.rn.it nella sezione dedicata alla Fiera di San Martino (http://www.comune.santarcangelo.rn.it/elementi-per-homepage/eventi/fiera-di-san-martino).