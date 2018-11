I ladri arrivano dal tetto, nuovo colpo al centro commerciale 'I Malatesta' di Rimini

Cronaca

Rimini

| 13:53 - 05 Novembre 2018

A pochi giorni di distanza ignoti malviventi sono tornati a “colpire” al centro commerciale “I Malatesta” a Rimini. E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì, stesso “modus operandi”: i ladri sono entrati nottetempo nella struttura calandosi dal tetto ed hanno svaligiato alcuni negozi di abbigliamento, videogiochi e telefonia. Nel precedente furto avevano portato via merce per 40 mila euro e questa volta sono riusciti ad accedere alla cassaforte blindata dove, anche a seguito del precedente, erano stati messi al sicuro gli smartphone. In tutti gli esercizi è stato portato via anche il fondo cassa. Il furto, la cui entità è in corso di quantificazione, è stato scoperto e denunciato solo lunedì mattina dai proprietari dei negozi. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine che visioneranno le telecamere di sicurezza per cercare di risalire ai responsabili.