Mercoledì 7 novembre parte il laboratorio di teatro per adulti al 'Sociale' di Novafeltria

| 12:43 - 05 Novembre 2018

Cominciano ad aprirsi le porte del Teatro Sociale Novafeltria. In attesa dello spettacolo di inaugurazione “A Trebbo con Shakespeare”, previsto per venerdì 9 novembre, prenderà vita mercoledì 7 novembre il Laboratorio di teatro per adulti condotto da Alice Toccacieli. L’inizio del percorso coinciderà anche con la prova gratuita per coloro che desiderano conoscere e sperimentare la partecipazione al laboratorio. La direzione è quella indicata dall’intera stagione e procede verso la creazione di una comunità ideale.



Il laboratorio di teatro per adulti aperto a tutti, intitolato quest’anno “Incontri straordinari”, avrà una doppia scansione: dal 7 novembre al 12 dicembre si terranno 6 incontri di allenamento teatrale sui fondamenti del teatro (attraverso giochi espressivi fisici, verbali e di improvvisazione), mentre dal 16 gennaio all’11 aprile l’attività verterà su 14 incontri volti alla creazione e all’allestimento di uno spettacolo. Ogni partecipante è libero di frequentare anche solo una delle due parti e la data dell’esito spettacolare è già stata fissata al Teatro Sociale di Novafeltria per il 14 aprile 2019 alle ore 18. Il corso, rivolto anche a chi non ha alcuna esperienza, si terrà tutti i mercoledì sera dalle 20.30 alle 22 al Teatro Sociale Novafeltria.



Teatro Sociale Novafeltria Botteghino 0541.921935 (aperto nei giorni di spettacolo)