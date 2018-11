Apre a Rimini un nuovo frantoio oleario, degustazioni il 10 e 11 novembre. Prodotti in vendita anche online

Attualità

09:44 - 05 Novembre 2018

“La qualità prima di tutto”: così parla della sua azienda la dott.ssa Federica Dolci, che apre le porte del suo frantoio oleario per farci scoprire l’oro verde italiano: l’olio extravergine di oliva.

Federica Dolci, farmacista e giovane donna imprenditrice, riminese, da sempre appassionata al cibo di qualità, italiano e salutare. Quello del frantoio oleario è sempre stato un mondo prettamente maschile, ma con Sadafè arriva una ventata di gioventù al femminile. Direte voi, cosa significa Sadafè? Dal dialetto romagnolo Si deve fare, perché la tenacia nel perseguire i propri obiettivi, Federica la conosce molto bene. Da sempre per lei l’obiettivo primario è quello di produrre un olio extravergine di oliva di alta qualità, senza scendere a compromessi, ma creando un impianto all’avanguardia.

Essendo in primis romagnola doc, tutta la sua produzione è un elogio alla Romagna e al grande Fellini, da qui le tre diverse tipologie di olio extravergine di oliva: la dolce vita l’extravergine raffinato e di lusso, l’amarcord l’olio dei ricordi e il casanova che come dice la parola è l’extravergine che si abbina un po’ con tutto.

Grazie alle sue conoscenze è possibile visitare il frantoio e fare un’esperienza di gusto, in particolare tutto lo staff vi aspetta il 10 e 11 novembre nella sede di via Maria Goja, n. 3 a Rimini, per degustare la produzione che non si limita solamente all’olio extravergine di oliva, ma anche ad altri prodotti.

E’ possibile acquistare i prodotti Sadafè, anche tramite il suo sito e-commerce, creato appositamente per chi voglia assaggiare un prodotto locale con la comodità di riceverlo direttamente a casa.