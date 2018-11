Riccione Volley cala il poker, quarta vittoria di fila. Santarcangelo battuto

Sport

Riccione

| 07:11 - 05 Novembre 2018

Tra Gruppo Helyos Riccione Volley e Santarcangelo si è giocata una partita che ha mantenuto ampiamente le premesse della vigilia. Abbiamo assistito ad una gara giocata bene da entrambe le formazioni, a tratti avvincente e spettacolare, vinta meritatamente dalla squadra di casa. Se le ospiti non hanno fatto risultato al Pala Nicoletti è proprio perché si sono trovate difronte un Riccione concentratissimo che ha sbagliato poco e che ha giocato la classica partita perfetta. Una squadra molto concreta quella di coach Lazzarini che ha saputo difendere molto bene prima (grandiosa la performance del libero Pari) e attaccare con continuità ed efficacia poi, creando non pochi problemi alle santarcangiolesi. Non era una partita facile e lo si sapeva, ma le ragazze in biancoblu l’hanno interpretata nel migliore dei modi. Trascinato dalla grinta di Agostini che ha giocato una partita di grande sostanza, con una Pari sempre ispirata, una Ricci efficace, al centro sempre attenta Soldati, in gran serata Mangianti e la regia di una Gozi sempre più continua e precisa nel distribuire il gioco, Riccione per tutto il match è stato sempre avanti costringendo le avversarie a rincorrere invano. Di Santarcangelo c’è da dire che è una buonissima squadra con alcune buone individualità e che al Pala Nicoletti ha lasciato un’ottima impressione.

Per il momento al vertice della classifica c’è il Gruppo Helyos Riccione Volley di coach Lazzarini in coabitazione con ACSI Ravenna, Russi e Pontevecchio e venerdì prossimo ore 21, le biancoblu andranno a cercare conferme sul difficile campo di Alfonsine.

LA PARTITA:

1°set: L'inizio della partita è molto equilibrato, con Riccione che cerca subito di scappare e le avversarie che ricuciono e agganciano le locali più volte. A metà del parziale Riccione trova l'allungo decisivo, Pari raccoglie su tutto, Ricci trova un mani fuori importante (+3 Riccione). Agostini è un cecchino da ogni parte del campo e di potenza con una diagonale vincente trova il (22-19). Al servizio Riccione spinge e coglie impreparata la ricezione di Santarcangelo. Chiude il primo set a proprio favore Riccione con il punteggio di (25-20).

2°set: A partire bene nel secondo set è Santarcangelo, che vuole riportare il match in parità (1-6). Al servizio Mangianti, in gran serata, spinge e manda nuovamente in emergenza la ricezione santarcangiolese. Riccione ne approfitta, Ricci trova una parallela spettacolare, potente e precisa, strappa applausi da parte di tutto il pala Nicoletti. A muro Riccione non contiene del tutto le giocate di Santarcangelo e ciò permette alle avversarie di mettere a segno punti importanti. Sul finire del set è ancora una volta Riccione a trovare l'allungo decisivo, Pari da posto 4 trova una mani fuori vincente e Mangianti in fast mette a terra un pallone importante. Gruppo Helyos chiude il secondo set (25-22).

3°set: Partenza al fulmicotone di Riccione, che al servizio fa davvero male a Santarcangelo (ace di Agostini poi di Soldati/10-4). Nel finale del match c'è posto anche per Calamai che sostituisce un'ennesima egregia prestazione di Gozi, dentro Ugolini per Pari in modo tale da spingere ancor di più al servizio, Casadei per Agostini, Morri per Soldati e debutto per Launi nel ruolo di libero. Riccione tiene bene in saldo le redini del gioco fino alla fine del parziale e chiude set e partita con il punteggio di (25-15).

Tabellino:

Ricci 8 punti, Agostini 20 punti, Pari 6 punti, Soldati 6 punti, Mangianti 12 punti, Gozi 2 punti, Calamai 1 punto, Ugolini 3 punti, Morri, Casadei, Pari (L1), Launi (L2).

Gruppo Helyos Riccione Volley - Volley Santarcangelo 3-0 (25-20/25-22/25-15)

Lorenzo Paglierani - Addetto Stampa Riccione Volley