Basket C Gold: RBR fa cinquina, il Gaetano Scirea ko al Flaminio 70-52. Per Luca Bedetti 23 punti

Sport

Rimini

| 23:30 - 04 Novembre 2018

Rimini centra la quinta vittoria consecutiva su altrettante giocate e mantiene la leadership del campionato insieme a Bologna Basket. Gli uomini di Bernardi (nella foto Sgroi il play Rivali) hanno avuto la meglio su un avversario ostico come Bertinoro (70-52, parziali 10-12, 34-27, 56-44)che ha saputo mettere in difficoltà i biancorossi nei primi minuti, salvo poi subire la rimonta degli agguerriti padroni di casa. Partita preceduta da un quadrangolare di minibasket tra i giovanissimi 2009 di quattro società affiliate a RBR: Malatesta Basket, IBR, Angels e Polisportiva Stella. MVP Luca Bedetti con 23 punti, ma ottima prova anche di Giorgio Broglia (14+10). Flaminio che si riempie sempre di più: presenti circa 1700 spettatori.

Gli ospiti partono forte stringendo subito le maglie in difesa e concedendo appena 10 punti nel primo quarto ad un attacco normalmente prolifico come quello riminese e propone soluzioni interessanti anche in fase realizzativa. La reazione di rabbia e intensità non si fa attendere e RBR si prende il comando della partita nel secondo quarto grazie a Luca Bedetti e alle giocate di Giorgio Broglia sotto le plance. Nel secondo tempo il copione non cambia: Rimini mantiene un vantaggio di sicurezza sugli ospiti ma non riesce a concretizzare l'allungo decisivo complice una Gaetano Scirea sempre dentro la partita nonostante la minore brillantezza nella metà campo offensiva. La svolta arriva negli ultimi 10' quando RBR concede appena 8 punti agli ospiti e trascinata dalla coppia Bedetti L.-Broglia scava il solco definitivo per la vittoria; la tripla finale di Bianchi chiude la partita e permette al numeroso pubblico del Flaminio di festeggiare gli eroi riminesi.

TABELLINO

RBR: Dini 8 (4/9 da due), Rivali 7 (0/4, 0/2), Bedetti F. 3 (0/1, 1/4), Bedetti L. 23 (6/12, 1/2), Saponi (C) 4 (1/3, 0/1), Vandi (0/1 da due), Bianchi 8 (2/7 da tre), Pesaresi 3 (0/2, 1/5), Moffa ne, Ramilli ne, Broglia 14 (3/6, 1/2), Guziur. All. Bernardi, Brugè.

FORLI’: Frigoli 3 (0/4, 1/4), Ravaioli 15 (0/2, 5/10), Bravi (0/7 da tre), Ricci 9 (4/8, 0/1), Bracci 3 (1/5 da due), Cristofani 7 (1/2, 1/2), Solfrizzi 6 (1/2, 1/3), Bessan, Squarcia, Solfrizzi (C) 5 (1/4, 1/2), Flan, Dilas 4 (2/3 da due). All. Tumidei, Laghi, Merenda.

PROSSIMO APPUNTAMENTO Domenica 18 novembre ore 18 al palasport Flaminio contro Anzola Basket, valevole per la settima giornata di campionato. RBR e Ferrara Basket riposeranno durante la sesta giornata di campionato come da calendario.