Riccione, schianto fra auto e moto in via Fiesole: 17enne grave all'ospedale 'Infermi'

Cronaca

Riccione

| 20:10 - 04 Novembre 2018

Grave incidente stradale domenica nel tardo pomeriggio alla rotatoria tra viale Berlinguer e via Fiesole, all'altezza del centro commerciale della Perla Verde. Un'auto si è scontrata con un 17enne in sella a una moto. Il giovane ha riportato un trauma facciale e altre ferite e per questo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale 'Infermi' di Rimini con un codice rosso. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale di Riccione.