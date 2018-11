Calcio D, il San Marino in crisi: sconfitto dall'Axys Zola per 2-0. Espulso Evaristi. Salta Muccioli?

Sport

Repubblica San Marino

| 20:04 - 04 Novembre 2018

Grave sconfitta del San Marino che cede in trasferta per 2-0 all'Axys Zola precipitando in classifica in zona playout. A sgambettare i titani una rete di bomber Cozzolino su rigore e un gol di Caprioni, tutti nel primo tempo. La paretnza dei titano era stata buona con occasione per Santoni che solo davantoi a Celeste si fa parare la conclusione. Poi l'episodio del rigore molto conetstato dai titani: su un tiro da fuori area l'arbitro ha visto un fallo di mano di Guarino. Da lì in poi il San Marino si è smarrito combinando ben poco. Nella ripresa il nuovo entrato Evaristi è stato espulso per cui le possibilità di rimonta si sono praticamente esaurite. Il bottino di 7 punti in 8 giornate frutto di una sola vittoria 4 pareggi e 3 sconfitte potrebbe costare la panchina a mister Simone Muccioli (foto). Tra i candidati alla sostituzione Attilio Bardi e Filippo Medri, quest'ultimo già sulla panchina del San Marino.

IL TABELLINO

AXYS ZOLA: Celeste , Cocchi , Ben Bahri , Scalini , Bagaglini , Fiore , Caprioni (35’ st Bagatti sv), Marchetti (45’ st Tanoh sv), Cozzolino (20’ st Nanetti ), Mantovani, Fabbri (32’ st Esposito sv). A disp. Celia, Cestaro, Gabrielli, Minghetti, De Pietri. All. Cristiani.

SAN MARINO: Pozzi , Minguzzi , Marconi , Terrenzio , Guarino , Salcuni (1’ st Evaristi ), Santoni, Gaspari (22’ st Pellini sv), Vassallo (30’ st Zeqiri sv), Pasquini (1’ st Gremizzi sv), Gavoci (25’ st Caminero sv). A disp. Benedettini, Rrasa, Tamagnini, Mazzotti. All. Muccioli.

Arbitro: Peletti di Crema.

Reti: 13’ pt rig. Cozzolino, 17’ pt Caprioni.

Note: espulso al 25’ st Evaristi. Ammoniti: Ben Bahri, Guarino.