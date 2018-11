Calcio Eccellenza, nuova sconfitta del Cattolica: al 'Calbi' passa la Copparese 2-1

Sport

Cattolica

| 19:41 - 04 Novembre 2018

Grave sconfitta del Cattolica allo stadio Calbi, la seconda in tre giorni, per mano della Copparese (1-2) più cinica dei giallorossi e brava a sfruttare le occasioni che sono capitate. A risolvere la partita il capocannoiere del girone Fyda a segno nella ripresa al 10' e al 17: il primo in mischia a seguito di un calcio d'angolo, il secondo sfruttando un cross proveniente dalla destra e sorprendendo la difesa della squadra di Angelini. Ad accorciare le distanze in pieno recupero il difensore Ceramicoli che ha ribattuto in rete la sfera che il portiere della Copparese non ha trattenuto la sfera. Decisamente non all'altezza del match l'arbitro che non ha concesso un rigore al Cattolica (atterramento in afrea di Sylla) e sorvolato su un fallaccio su Sartori a sua volta ammonito e assente per somma di ammonizioni nella prossima partita a Castelfranco. Una decina gli ammoniti e dopo il fischio finale nervi a fior di pelle tra i giocatori in campo.

IL TABELLINO

CATTOLICA: Palazzi, Casolla (19' st. Protino), Di Addario, Mercuri, Ceramicoli, Parma (27'st. Bartomioli), Sylla, Cruz, Pari, Sartori, Boschetti (32' st. Bacchielli). A disp. Tarsi, Pasini, Sartini, Palazzi, Amati, Tombari. All. Angelini

COPPARESE: Catozzo, Taribello, Telloi, Meli, Franceschini, Ansaloni, Scaramelli (24' st, Masiero), Marongiu, Vanzini (44' st. Tafuro), Fida, Marchi (27' st. Zanella). A disp. Gessoni, Cavolo, Trentini, Serafini. All. Baiesi.

ARBITRO: Gagliardini di Macerata (Pasi di Ravenna e Toschi di Imola)

RETI: 10' st e 17' Fyda, 47' st. Ceramicoli.

NOTE: Ceramicoli, Scaramelli, Mercuri, Marongiu, Sartori, Franceschini, Parma, Meli, Casolla,