Calcio Promozione: Stella 'incolore', con il Fratta Terme sconfitta casalinga (0-1)

Sport

Rimini

| 19:19 - 04 Novembre 2018

STELLA: Montalbano, Gamberini, Verdinelli, Mussoni (dal 72' Fabbrucci), Lazzaretti, Bellicchi, Gabellini, Tani (dal60' Cicchetti), Angelini, Greco (dal 83' Garcia), Salvemini (dal 80' Azzurro).

A disp: Galli, Fabbri, Riccardi, Pasculli. All. Boldrini.

FRATTA TERME: Ballestri, Bussi, Bendoni, Mazzotti, Urban, Giacomuzzi, Scantamburlo, Boccali, Cisterni, Gallo (dal 77' Mancini), Chiarini (dal 65 Ancarani).

In panchina: Altini, Rinaldini, Tassani, Gardini, Venturi, Andreoli, Gori . All: Prati.

ARBITRO: Gherardini di Faenza.

RETI: 50' Chiarini (FT).

NOTE: espulso Cicchetti all'86' per doppia ammonizione. Ammoniti Mussoni, Tani, Bendoni, Cisterni.





Il Fratta Terme espugna il campo della Stella grazie a un tap-in di Chiarini, lesto a ribadire in rete un tiro di Cisterni deviato da Montalbano sul palo. Abulica ed inconcludente la Stella, che non ha saputo capitalizzare le poche occasioni da rete che si sono presentate con Salvemini nel primo tempo e Gabellini nella ripresa. La reazione della Stella non ha sortito alcun effetto, ed a seguito dell'inferiorità numerica nel finale, gli ospiti hanno avuto due occasioni sventate dal portiere di casa.