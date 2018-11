Calcio D, il Santarcangelo va sotto 2-0 in avvio, resta in dieci ed esce sconfitto da Giulianova (2-1)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:10 - 04 Novembre 2018

Il Santarcangelo cade sul difficile campo di Giulianova pagando un avvio di partita balordo. Succede tutto nella prima metà del primo tempo: al 5' Mangiacasale porta in vantaggio i padroni di casa, che al 10' raddoppiano con Antonelli: due reti maturate su due errori. In precedenza Tozzi Borosi aveva sfiorato la marcatura; al quarto d’ora i gialloblu restano in inferiorità numerica per l’espulsione di Corvino. Dopo l’avvio di partita negativo e nonostante l’uomo in meno i ragazzi di Galloppa (squalificato) provano la rimonta e accorciano le distanze con Falomi al 23′ su rigore. Anche il Real Giulianova reclama al 32' un penalty per fallo di mano in area. Nella ripresa il Santarcangelo pur in inferiorità numerica cerca il pareggio ma non lo trova e il Real Giulianova si fa minaccioso con Di Palo (fuori di poco), Tozzi Borsoi, un tiro a fil di palo di Fabrizi a fil di sirena.

IL TABELLINO

REAL GIULIANOVA-SANTARCANGELO 2-1

Real Giulianova (4-3-3): Shiba; Del Grosso, Ferrante, Fuschi, Antonelli (28 st Balducci); Ferrini, Forò (23’ st Frulla), Fazzini; Mangiacasale (29’ st Fabrizi), Tozzi Borsoi, Di Paolo (38’ st Palladini). In panchina: Fazzini, Parente, Ricchioni, Monaco, Pierabella, Torelli. All. Stellone.

Santarcangelo (4-2-3-1): Battistini; Corvino, Maini, Bondioli, Broli; Dhamo (44’ st Moroni), Galeotti (5’ st Aristei); Mancini (23’ st Fuchi), Cinque, Peroni (23’ st Guidi); Falomi. In panchina: Moscatelli, Guglielmi, Fusi, Sapori Bua. All. Abbondanza.

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli.

Assistenti: Colavito e Giangregorio.

Marcatori: 4’ Mangiacasale, 10’ Antonelli, 23’ Falomi.

Note: Ammoniti: Tozzi Borso, Del Grosso, Peroni, Ferrini. Espulso: 15’ Corvino. Angoli 7-4. Recupero: pt 3’, 4’ st.

