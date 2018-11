Calcio D, impresa della Sammaurese: piega a capolista Matelica con gol di bomber Zuppardo

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:35 - 04 Novembre 2018

Impresa delal Sammaurese ch sul terreno amico ha battuto la capolista Matelica conquistando tre punti pesantissimi. Una vittoria di misura (1-0), meritata, figlia di una prova maiuscola di squadra. Nessun errore in nessun reparto contro una corazzata che oggi ha trovato enormi difficoltà contro la squadra di Mastronicola. Primi 45' ottimi per la Sammaurese che tiene testa ad un Matelica che non punge, e si rende pericoloso al 45' con Lombardi: dal limite calcia a giro, ma la palla termina a lato. Nella ripresa al 9’ azione pericolosa di Melandri, che salta tre avversari e poi calcia in porta, ma un difensore devia in calcio d’angolo. Al 10’ ancora vicino al gol il Matelica con Dorato, che calcia a botta sicura ma all’ultimo la Sammaurese si salva. Al 16' la rete patrtita di Zuppardo,che tutto solo in area la piazza all’angolino. Al 20' vicino al pareggio Fioretti, ma la palla accarezza il palo.

IL TABELLINO

SAMMAURESE-MATELICA 1-0

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Soumahin (Alberghi), Rosini, Santoni, Lombardi N., Lombardi L.(Merciari), Scarponi, Zuppardo, Bonandi (Paterni), Louati. . A disp: Hysa, Maggioli, Merciari, Salvi, Errico, Alfonsi, Toromani. All Mastronicola.

MATELICA: Avella, Arapi, Riccio, Cuccato, Lo Sicco, De Santis (Santeramo), Angelill (Franchi), Pignat (Favo), Dorato (Fioretti), Melandri, Bittaye (Bugaro). A disp: Luglio, De Marco, Visconti, Bugaro, Benedetti. All Tiozzo

Marcatori: 16' st.Zuppardo



Note: Ammoniti: Lombardi L., Dorato, De Santis, Riccio. Recupero: pt. 2', st. 5'.