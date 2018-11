FOTO: Perticara Calcio, innovative maglie con la 'miniera' disegnata, ideate dalla ditta riminese San Francisco 78

Sport

Perticara

| 17:47 - 04 Novembre 2018

Il Perticara Calcio vince 2-0 in casa con il Dismano United e aggancia in vetta alla classifica del campionato di Seconda il Rubicone Calisese. Esordio vincente per le nuove divise ideate e prodotte dalla San Francisco 78 del creativo riminese Giacomo Semprini, che ha disegnato anche le maglie di altre squadre della Valmarecchia. La nuova maglia vuole celebrare il senso d'appartenza alla comunità e la storia del club, partendo dal recupero dei colori storici. La miniera, simbolo di Perticara, campeggia sull'originale divisa azzurra, con doppia rifinitura dei polsini di colore granata. Per la precisione si tratta del pozzo mezzena, da dove i minatori scendevano nella miniera. Stile retrò per la personalizzazione del numero, mentre sul petto è riprodotto lo stemma storico del Perticara, il 'triangolo' con le lettere ACP (Associazione Calcio Perticara). Anche la maglia del portiere è decorata dalla miniera: completo granata con i polsini azzurri. Le casacche riportano la scritta Perticara sopra il numero. Da notare anche il dettaglio del pantaloncino, azzurro con tripla striscia bianco-granata (nella divisa da portiere granata con tripla striscia bianco-azzurra). La società ringrazia lo sponsor 4D di Battistini e Magnani che ha finanziato le nuove maglie.