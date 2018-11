Calcio D, la Savignanese cade sul campo della Vastese per 2-0. Un palo per parte

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:09 - 04 Novembre 2018

Sconfitta per la Savignanese per 2-0 sul campo della Vastese a sua volta al primo hurrà stagionale casalingo. Inizio caparbio da parte della formazione di casa, ma la Savignanese, salvata da Vandi su un traversone locale, reagisce bene e si rende pericolosa con Scarponi, Longobardi, che a cavallo della mezzora coglie il palo e poco dopo tutto solo non sfrutta un cross di Brigliadori, e Manuzzi F, insidioso su assist del solito Turci. Prima del riposo l'accelerazione vincente della Vastese: prima il palo di Fiore, poi il colpo vincente di Leonetti (40') su assist di Stivaletta.

Nella seconda frazione la squadra di Farneti cerca oil pareggio e a più riprese mette i brividi agli abruzzesi con Vandi e Longobardi (più volte vicino al goal) senza trovare però il bersaglio grosso. Nel finale la partita rimane accesissima. Pazzini salva su Shiba in contropiede, poi Manuzzi costringe la difesa della Vastese ancora agli straordinari, prima della rete da fuori del neo entrato Giampaolo (autore anche di un palo nel recupero). Fino al triplice fischio altri attacchi della Savignanese, tuttavia il pallone non ne vuole sapere di entrare.

IL TABELLINO

VASTESE-SAVIGNANESE 2-0

VASTESE: Selva, De Meio, Ispas, D'Alessandro, Molinari, Del Duca, Fiore (79' Giampaolo), Stivaletta, Shiba (81' Napolano), Palestini, Leonetti A disp: Morelli, Colarieti, Iarocci, Di Giacomo, Pistillo, Colitto, Pagliari. All Montani

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Gregorio, Brighi (87' Manuzzi R), Longobardi, Brigliadori (54' Battistini), Scarponi (54' Gasperoni), Vandi, Manuzzi F, Rossi, Turci. A disp: Forastieri, Giua, Succi, Tamagnini, Giunchetti, Giacobbi. All Farneti

Marcatori: 40' Leonetti, 84' Giampaolo

Note: Ammoniti: Vandi, Selva, Napolano