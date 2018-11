PAGELLE Gubbio - Rimini 3-0: brutta sconfitta per i biancorossi. Montanari il migliore

Sport

Rimini

| 17:00 - 04 Novembre 2018

Il Rimini esce sconfitto 3-0 dal Barbetti di Gubbio. I biancorossi hanno giocato un buon primo tempo, pagando a caro prezzo il gol subito da Plescia, che di testa ha preceduto Petti su cross di Casoli. Nella ripresa, dopo un minuto, il neo entrato Buscé ha atterrato in area Casiraghi e dagli undici metri Marchi ha chiuso la contesa. Il gol tagliava le gambe al Rimini, incapace di reagire mentalmente. I locali controllavano senza affanno e triplicavano in contropiede con De Silvestro. Una brutta caduta d'arresto per i riminesi, anche se Acori ha dovuto far fronte a tante assenze.





SCOTTI 5.5: sul tiro di De Silvestro non poteva partire in anticipo, perché il suo avversario poteva anche calciare sul secondo palo. Non riesce però a metterci una pezza.

VENTURINI 5.5: nel finale del primo tempo prende coraggio e si produce anche in un paio di incursioni, poi nella ripresa viene spostato al centro. In quella posizione non denota troppa sicurezza.

FERRANI 5: Marchi lavora il pallone del vantaggio, difendendosi dal suo attacco. Nella ripresa regala un pallone a Casiraghi, che spreca con la porta spalancata. Fa buone cose e altre no; ma quest'ultime pesano di più.

PETTI 5: Plescia gli prende il tempo sul gol, poi commette un fallo ai limiti dell'area non ravvisato dall'arbitro. Nella ripresa affonda nel ruolo di terzino sinistro.

VITI 5: deve coprire le spalle a Guiebre, il Gubbio però dalle sue parti affonda con facilità.

CANDIDO 5.5: si sacrifica nel ruolo di esterno destro e solo a sprazzi può far vedere le sue qualità.

VARIOLA 5.5: discreto nel primo tempo, alza bandiera bianca nella ripresa.

MONTANARI 6 (il migliore): nel buon primo tempo del Rimini c'è molta farina del suo sacco. Corre per tutto il campo, si lancia in recuperi e percussioni spezzando il ritmo. Cala inevitabilmente nella ripresa, dopo aver dato tutto.

GUIEBRE 6: è sempre uno dei migliori e l'ultimo ad arrendersi. Prova il tiro in un paio di occasioni, spaventando Marchegiani.

CICAREVIC 5.5: il gioco del Rimini passa per i suoi piedi e la prestazione del primo tempo è stata incoraggiante. Ma proprio nella prima frazione fallisce una buona occasione. Nella ripresa non riesce a spostare l'inerzia della partita.

VOLPE 6: splendido assist per Cicarevic, che spreca, al termine di una produttiva incursione sulla fascia. Impagabile per l'impegno profuso in fase di pressing.

BUSCE' 5: entra e provoca il rigore del raddoppio. Poi prova a farsi perdonare con qualche cross.

DANSO 5: mediano che gioca altissimo, ha voglia di spaccare il mondo, ma si segnala solo per qualche fallo.

BUONAVENTURA 5.5: difficile cambiare qualcosa in una partita praticamente finita.

BADJIE e CECCONI s.v.

ACORI 5.5: troppe assenze per infortunio, ma il passivo è troppo pesante. La mossa Buscè non ha funzionato.





GUBBIO: Marchegiani 6, Tofanari 6 (Ricci s.v.), Espeche 6.5, Piccinni 6.5, Pedrelli 6, Casoli 6.5, Benedetti 6.5, Malaccari 6 (Conti 6), Casiraghi 6 (Battista 6), Marchi 6.5 (Paramatti s.v.), Plescia 6.5 (De Silvestro 6.5). All. Sandreani 6.