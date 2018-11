Calcio 1a Cat: Novafeltria esce indenne da Villa Verucchio, il derby finisce 1-1. Segnano Muratori e Bruma

Sport

VillaVerucchio

| 16:40 - 04 Novembre 2018

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli (66' Girometti), Tentoni, Colonna G. (89' Ugolini), Semprini A.; Bruma, Genghini; Yabbori, Michilli (73' Muccioli), Maurizi (62' Tellinai).

In panchina: Baschetti, Valenti, Clementi, Piergallini, Vertaglia. All. Nicolini.

NOVAFELTRIA: Semprini E., Ceccaroni, Gori P., Rinaldi, Balducci; Arapi, Sebastiani (90' Mainardi); Amantini (76' Gregori), Baldinini (68' Cupi), Muratori, Mahmutaj.

In panchina: Cappella, Gori M., Morciano, Outaadi, Crociani, Ambruosi.

ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 19' rigore Muratori (N), 71' Bruma (V).

NOTE: espulso Mahmutaj (N) per doppia ammonizione al 60'. Ammoniti: Amantini, Semprini, Ceccaroni, Balducci, Michilli, Colonna G. Angoli: 3-1. Recupero: 2'+5'.





Derby 'spigoloso' e agonisticamente combattuto tra Verucchio e Novafeltria, terminato sul punteggio di 1-1. Il Novafeltria passa in vantaggio al 19', su rigore fischiato per un fallo di mano di Alberto Semprini sugli sviluppi di un corner: Muratori supera Maggioli. Nel finale di tempo pressione del Verucchio alla ricerca del pareggio, ma al 43' una punizione tesa di Michilli non trova deviazioni, la palla viene respinta dai pugni di Semprini. Nella ripresa al 60' il Novafeltria rimane in dieci per l'espulsione di Mahmutaj e fioccano i cartellini gialli. Poche invece le occasioni da rete. Il Verucchio trova il pari al 71': inserimento di Tentoni che salta un avversario con un tunnel e serve Bruma, bravo a incrociare di prima sul palo opposto. Al 73' punizione dal limite, Kabbori chiama Emanuele Semprini alla deviazione in calcio d'angolo.