Calcio 1a Cat: Miramare espugna Sant'Ermete (2-3). Non riesce la rimonta ai 'verdi'

Santarcangelo di Romagna

| 16:26 - 04 Novembre 2018

SANT'ERMETE: Gentili, Fini (46' Giorgini), Genghini, Ciccarelli, Zavattini N., Mussoni; Gentile (46' Contadini), Marcaccio (61' Castiglioni); Zavattini L., Vukaj, Belloni (72' Molari).

In panchina: Vandi, Quarta, Bonifazi, Bettini, Rossi. All. Pazzini.

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pelliccioni, Bonucci, Mignani, Hoffer (75' Fabbri E.), Bernardi, Molari; Mularoni, Zamagni; Montanari, Tamburini (63' Antonioli), Gabellini (68' Casali).

In panchina: Ricci, Pauri, Celli, Valentini.

ARBITRO: Kuci di Rimini.

RETI: 22' rig. Montanari (RM), 28' Genghini (SE), 31' Zamagni (RM), 35' Gabellini (RM), 65' Zavattini N. (SE).

Si interrompe il ciclo di vittorie consecutive del Sant'Ermete, alla sesta sconfitta in nove gare. Il Rivazzurra Miramare conquista tre punti pesantissimi per la salvezza (2-3). All'8' ci provano i locali con lo scambio Zavattini-Belloni che porta al tiro quest'ultimo, conclusione angolata, ma non potente, blocca Pelliccioni. Il Rivazzurra Miramare passa in vantaggio al 22', grazie a un rigore provocato da un'uscita del portiere Gentili, che atterra Gabellini. Dal dischetto Montanari apre le marcature. Sei minuti dopo arriva il momentaneo pareggio, con un filtrante di Zavattini che trova l'inserimento vincente di Genghini. Al 31' il Rivazzurra Miramare torna in vantaggio con un pregevole tiro da fuori area di Zamagni. Il Sant'Ermete crolla al 35', quando su corner Gabellini segna di testa il gol dell'1-3. Nella ripresa Pazzini opera due cambi, mentre al 48' Luca Zavattini di testa spreca la palla del possibile 2-3. I locali accorciano al 65' con l'altro Zavattini, Nicola, che in spaccata sfrutta una punizione di Castiglioni.