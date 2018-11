A Misano un progetto per studiare i cambiamenti climatici, attività finanziata con oltre 100mila euro

Attualità

Misano Adriatico

| 12:41 - 04 Novembre 2018

Mercoledi 7 e giovedì 8 novembre il progetto Ideal farà tappa a Misano, dove si svolgerà una due giorni di lavoro sul tema del cambiamento climatico. Il clou sarà un convegno durante Ecomondo al quartiere fieristico di Rimini. Il progetto (Informazioni alle Decisioni all’Adattamento ai climatico Locale), finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia, coinvolge il Comune di Misano Adriatico e altri cinque partner (in totale 2 croati e 4 italiani), su temi connessi al monitoraggio dei cambiamenti climatici e all’individuazione di misure correttive a livello locale per un migliore adattamento climatico.

Ideal mira a creare un Decision SupportSystem, vale a dire un database ragionato e aggiornato in grado di facilitare i decisori locali nelle scelte di carattere ambientale e climatico. In particolare il Comune di Misano intende passare al Piano delle Azioni dell’ Energia Sostenibile (PAES) al Piano delle azioni per l’adattamento al cambiamento climatico, così come previsto dalla Conferenza di Parigi. I sei partner (Irena – Agenzia di Sviluppo dell’Energia, capofila del progetto; Comune di Misano Adriatico, IUAV di

Venezia, Comune di Pesaro, Agenzia di Sviluppo del Comune di Dubrovnik, Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”), lavoreranno insieme fino al primo semestre 2019 su attività che hanno ricevuto complessivamente un finanziamento di 799.191 euro. Le attività in capo al Comune di Misano Adriatico ammontano a 129.253 euro.

“Questo progetto - dichiara il Sindaco di Misano Stefano Giannini - è un ulteriore tassello per completare una strategia complessiva per fare di Misano un Comune in cui la sostenibilità ambientale e sociale diviene un fattore centrale dello sviluppo futuro, coniugando obiettivi generali ad azioni specifiche e molto concrete”.

Mercoledì 7 novembre alle ore 9,45 presso i padiglioni di IEG Expo in occasione di Ecomondo (Sala Abete ingresso Ovest) si svolgerà un seminario di approfondimento che intende fare il punto su come il cambiamento climatico sta modificando i nostri territori, e su quali azioni gli Stati, gli enti ambientali, e le istituzioni possono intraprendere per prevenire e contrastare il fenomeno. Interverranno esperti, ricercatori, Arpae e Regione Emilia Romagna per verificare insieme quali strategie occorre intraprendere per realizzare gli obiettivi già fissati dall'Accordo di Parigi, dai quali siamo ancora lontani.