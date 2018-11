Esemplare 'Amazzone testa gialla' trovato nel riminese: la specie è protetta e in via di estinzione

Cronaca

Rimini

| 12:22 - 04 Novembre 2018

È stato durante un normale servizio rivolto al contrasto di maltrattamenti agli animali, operato a Santa Giustina, che la pattuglia delle Guardie Zoofile di Fare Ambiente ha potuto udire distintamente il verso di quello che, in apparenza, sembrava appartenere a un uccello esotico. È stato così trovato un esemplare di "Amazona Oratix", comunemente chiamato "Amazzone testa gialla", considerato dalla normativa specifica, Convenzione di Washington (Cites), animale particolarmente protetto e inserito nell'allegato A, della predetta norma, come animale in via di estinzione. La pattuglia ha così contattato i Carabinieri Forestali del servizio Cites di Forlì, i quali hanno avviato l'iter per il trasferimento presso una struttura idonea. L'animale, infatti, era privo di documentazione, poichè rinvenuto libero e del relativo anello inamovibile che possa consentire la provenienza e il relativo proprietario. Si è trattata del primo ritrovamento, di questo tipo, effettuato dalle Guardie Zoofile.





Le Guardie sottolineano, riguardo alla normativa Cites, che "la Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna, come in questo caso, e flora minacciate di estinzione, è nata dall'esigenza di controllare il commercio degli animali e delle piante, vivi o parte di essi, in quanto lo sfruttamento commerciale è, assieme all'antropizzazione, una delle principali cause dell'estinzione e riduzione in natura di numerose specie. La Cites è attualmente applicata da 175 Stati. In Italia chi si occupa nello specifico di far rispettare la norma, sono, appunto i Carabinieri Forestali, i quali svolgono un ruolo fondamentale attraverso il servizio Cites. In caso di rinvenimento di questi tipi di animali, oltre al numero 1515, la segnalazione può essere fatta al numero di servizio, 3773131006. Si possono inviare infatti, oltre ai normali messaggi di testo, immagini o filmati che possono meglio descrivere le varie situazioni che i cittadini sono invitati a denunciare".