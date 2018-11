Cattolica: 'Il Maestro e Margherita' apre la stagione della 'Regina' con Michele Riondino. INTERVISTA

Eventi

Cattolica

| 11:03 - 04 Novembre 2018

Si apre finalmente il sipario del Teatro della Regina. Ad inaugurare la nuova stagione teatrale cattolichina "Il Maestro e Margherita" con Michele Riondino, il nuovo spettacolo approntato dopo alcuni giorni di ‘gestazione’ in Romagna. Lo spettacolo è già da giorni sold out, un grande successo al botteghino per questa prima.



L’artista e tutti i protagonisti sono in città fino al 6 novembre per la messa in scena del capolavoro di Michail Bulgakov, una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria che debutterà proprio al Regina per la regia di Andrea Baracco proprio martedì 6 novembre, in apertura di cartellone.



L’inquietante Woland, interpretato da uno strepitoso Michele Riondino che molto ricorda il Joker di Heath Ledger, irrompe negli ambienti intellettuali della Mosca atea degli anni ’30 insieme al suo strambo seguito costituito da Behemoth il gatto parlante (interpretato da Giordano Agrusta), il valletto Korov’ev (Alessandro Pezzali) ed la strega Hella (Carolina Balucani).



Come nel libro, due sono i piani narrativi che si intrecciano: la storia d’amore fra il Maestro (Francesco Bonomo) e Margherita (Federica Rosellini) nella Russia della prima decade del ‘900 ed i fatti accaduti a Gerusalemme nel 33 d.C. culminati con la condanna di Gesù (Oskar Winiarski) da parte di Ponzio Pilato.Altri interpreti Caterina Fiocchetti, Michele Nani, Francesco Bolo Rossini, Diego Sepe.

Per info http://www.teatrodellaregina.it/









In Audio l' intervista a Michele Riondino