Moto3, lo spagnolo Martin vince a Sepang e conquista il mondiale. Bastianini a podio, Bezzecchi quinto

Sport

Rimini

| 08:10 - 04 Novembre 2018

In Malesia lo spagnolo Martin vince la gara (settima stagionale) e conquista il titolo mondiale. Lo spagnolo del team Gresini dà la svolta a tre giri dal termine prendendo la testa della corsa involandosi al traguardo, lasciando un generoso Bezzecchi a lottare per un difficile podio che si sono invece presi Dalla Porta e Bastianini. Quinto Bez che ha cullato il sogno iridato per 14 giri rimanendo poi invischiato nella bagarre di un piccolo gruppo in cerca di un posto al sole. Per tenere in vita le speranze iridate Bezzecchi avrebbe dovuto arrivare o secondo o terzo. A fine gara lacrime amare per il pilota riminese che comunque non ha nulla da rimproverarsi: la sua stagione, la seconda nel Mondiale, è stata tanto super quanto sfortunata (due cadute non attribuibili a suoi errori). Ha mostrato determinazione e generosità oltre ad un grande talento. Decimo il cattolichino Antonelli reduce da un infortunio.

In Moto 2 vince la gara Luca Marini, il fratello di Valentino Rossi, Bagnaia sale sul terzo gradino del podio e diventa campione del mondo della Moto2 con un GP di anticipo. Primo titolo per lo Sky Racing Team VR46.