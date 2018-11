Basket C Silver, Dulca Angels ancora a bersaglio: hurrà contro il Persiceto (78-70)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 07:29 - 04 Novembre 2018

Termina con un’altra splendida vittoria (78-70) la settimana delle tre partite in sei giorni per i Dulca Angels Santarcangelo (foto Aldo Sgroi) contro una Persiceto che non ha mai mollato e che si è rifatta sotto più di una volta. Gli Angels con il gioco in velocità e allargando il campo si portano avanti 18-14 nel primo quarto. Nel secondo quarto entrano Russu, Colombo e uno scatenato Raffaelli che insacca tre bombe in cinque minuti. Russu fa buona guardia su Mancin e gli Angels si portano in vantaggio anche di 14 punti. Nel finale di quarto però grazie a 2 triple di Tomesani e Papotti Persiceto si rifà sotto sul 36 a 29. Terzo quarto spettacolare con le due squadre che segnano a ripetizione, ma si scatena in modo particolare Zannoni che comincia a punire la zona di Persiceto da fuori (per lui saranno 26 alla fine con soli due errori al tiro) e poi anche Fornaciari che insacca due bombe consecutive. Persiceto non è da meno con Mancin e Albertini e si rifà sotto sul 58 a 52. Ultimo quarto con gli Angels sempre avanti, ma che non riescono mai a chiudere la partita: grazie alla supremazia a rimbalzo gli ospiti si portano più volte a - 5. Sono un sontuoso Lucchi e sempre Zannoni (ben assistito da De Martin) a chiudere la partita sul punteggio di 78-70. Ora per i clementini un giorno di riposo per godersi la vittoria e poi subito in palestra per preparare due trasferte consecutive Molinella e Granarolo.

IL TABELLINO

Angels : Zannoni 26, Colombo, Lucchi 9, Miriello ne, Fusco 5, Russu 8, Carafa ne, Raffaelli 12, Fornaciari 10, De Martin 8. Ne. Massaria, Buzzone, Carafa.



Persiceto: Tomesani 8, Coslovi 5, Cornale 7, Papotti 14, Achilli ne, Mancin 19, Lorusso, Rusticelli 8, Albertini 9, Vaccari ne Gamberini ne.

Parziali: 18-14 36-29 58-52 78-70