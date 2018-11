Basket C Silver, i Titans crollano nel finale: sconfitta ad Assisi (72-50). Felici e Padovano in doppia cifra

Sport

Repubblica San Marino

| 07:16 - 04 Novembre 2018

Titans ko ad Assisi, ma con uno dei top team del girone è stata gara equilibratissima fino a 5 minuti dalla fine (72-50).

A partire meglio è San Marino, che va sopra di sette sul 5-12 con buonissime giocate di Felici, Riccardi e Padovano. Di lì in poi Assisi recupera punto su punto, col finale di quarto (15-15 al 10’) che disegna una partita equilibrata. Quello che accade nel secondo periodo non si discosta da quello che è successo in campo nei minuti precedenti: Titans tonici e Assisi a far valere tutto il bagaglio della grande squadra. Cambrini e Padovano mettono punti importanti, con i padroni di casa che hanno preso fiducia ma non riescono comunque a scappare via a fine periodo (32-28 al 20’).

Di ritorno dagli spogliatoi a essere più pronta è la Virtus Assisi, che scappa sul +8. I Titans comunque si compattano e rientrano totalmente in partita. Carattere, fiducia e buone giocate sono la chiave di una Pallacanestro Titano che arriva anche a un possesso di distanza prima che gli ultimissimi istanti del parziale premino i locali con un canestro dopo palla recuperata (50-42 al 30’).

I primi minuti del quarto periodo segnano l’ultimo vero tentativo di recupero di Macina e compagni: si arriva a più riprese a -5 e palla in mano, l’ultima delle quali sul 55-50, ma l’aggancio non si concretizza mai e una serie di buone giocate consentono ad Assisi di chiudere con un parziale importante. Il +22 finale è ingeneroso per la Pallacanestro Titano, che è restata in partita sostanzialmente fino alle battute finali.

STATS. 12 punti e 9 rimbalzi per Tommy Felici, 10+7 per Michele Padovano. 9 con 5 recuperi e 2 assist per Cambrini, 9 con 5 rimbalzi, 2 recuperi e 2 assist per Macina.

IL TABELLINO

VIRTUS ASSISI-PALL. TITANO 72-50

ASSISI: Ciancabilla 4, Santantonio 8, Metalla 2, Fondacci, G. Capezzali, Tulli, Orlandi 23, Provvidenza 3, T. Capezzali 4, Meccoli 22, Casettari ne, Trinchitelli 6. All.: Piazza.

TITANS: Cambrini 9, Riccardi 5, Buo, Macina 9, Longoni, Zanotti 4, Felici 12, Fiorani, Semprini 1, Padovano 10. All.: Padovano.

Parziali: 15-15, 32-28, 50-42, 72-50

Arbitri: Petritaj di Orvieto e Piancatelli di Foligno.