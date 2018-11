Basket D, il Bellaria doma la capolista e si porta al vertice. Galassi top scorer, in quattro in doppia cifra

Sport

Bellaria Igea Marina

| 07:03 - 04 Novembre 2018

Che vittoria per il Bellaria! Al PalaTenda cade l’imbattuta capolista Giardini Margherita per 86-69 piegata da una grandissima prestazione di squadra dei padroni di casa. Per i biancoblu (quattro uomini in doppia cifra) il top scorer è il solito Galassi (26); molto bene anche Mazzotti e Foiera con canestri importanti nei momenti decisivi della gara, ma menzione d’onore per capitan Tassinari: con un polpaccio malandato stringe i denti e ne mette 16 portando in campo tutta la sua grinta e il suo talento. Con questa vittoria, gli uomini di Domeniconi salgono a quota 10, raggiungendo e sorpassando i bolognesi, in attesa del risultato di Forlimpopoli.

La partita è combattuta e con colpo di coda sul finire del quarto, i biancoblu chiudono avanti 20-19 dopo il canestro di Foiera. Il Bellaria trova coraggio con i punti dei suoi veterani, e con due triple del suo capitano si porta sul 31-23, scavando il primo solco importante della gara. Gli ospiti però reagiscono prontamente e si riportano a contatto sul 33-29: Zaghini è solido sotto canestro, ma i Giardini Margherita adesso sono in palla e superano, prima della risposta di Galassi che fa 37-36. La guardia biancoblu finalmente entra in partita, e con nove punti in fila regala ai suoi il +4, poi il canestro di Mazzotti manda tutti negli spogliatoi sul 46-38.

Dopo la pausa, i ragazzi di Domeniconi scappanosul 51-40 con il canestro di Foiera, per poi toccare il +15 con la fuga in contropiede di Tassinari. I bolognesi provano a ricucire, ma Mazzotti da casa sua spada la tripla che chiude il quarto sul 67-52.

Il Bellaria è in palla e colpisce ancora dall’arco, prima Zaghini di tabella e poi Mazzotti, confezionando il +20. Gli ospiti provano a rientrare in partita, la loro difesa a zona crea qualche grattacapo ai bellariesi, e così i Giardini Margherita ne approfittano per tornare sul 75-65. Galassi con cinque punti ricaccia indietro i bolognesi, che però non mollano mai, ma il fade away di Foiera e il jumper di Gori allo scadere dei 24”, conditi da un paio di buone difese, portano i biancoblu sul 84-68. I giochi sono fatti, il Bellaria si aggiudica il big match vincendo 86-69.

IL TABELLINO

BELLARIA BASKET 86 - 69 BASKET GIARDINI MARGHERITA

BELLARIA: Mazzotti 15, Galassi 23, Gori 7, Tassinari 16, Foiera 14, Zaghini 7, Benedettini 4, Demaio, Malatesta. All.: Domeniconi

GIARDINI MARGHERITA: Giudici 11, Venturi 4, Annunzi 4, Pierini 12, Pedrielli 7, Ceccolini 8, Fioravanti 14, Nicolini 7, Mazzini 2, Bonesi, Sgarzi ne, Morra ne. All.: Morra

PARZIALI: 20-19, 46-38, 67-52

ARBITRI: Guerra e Neri