Volley B2 femminile, nel derby l'Emanuel Riviera Volley liquida 3-1 Lugo e si issa al terzo posto

Sport

Rimini

| 06:48 - 04 Novembre 2018





Successo per 3-1 dell’Emanuel Riviera Volley nel derby contro la Liverani Lugo (alla seconda sconfitta di fila) al termine di un derby molto combattuto (27-25, 25-21, 22-25, 25-18) in cui le due squadre hanno lottato ad armi pari per tre set col quarto vinto largamente dalle delle riminesi che in virtù di questo successo vola nelle zone che contano della classifica. La squadra di Nanni gioca meglio, sbaglia molto meno (31 errori complessivi in quattro set giocati per Lugo) e vince un emozionante primo set respingendo la rimonta della Liverani (sotto 16-8 e capace di arrivare fino al 24-24 prima di cedere 27-25). L'equilibrio prosegue anche nel secondo parziale. Lugo resta in scia, quasi aggancia le avversarie sul 21-20 ma poi crolla sotto i colpi della squadra riminese che si impone 25-21. Nel terzo la Liverani scatta avanti (16-13) ma si fa riprendere e superare nel finale: 25-22. Nel quarto set l'Emanuel mantiene sempre un margine di cinque, sei punti di vantaggio e chiude sul 25-18.

Nelle file dell’Emanuel tutte le giocatrici hanno avuto un alto livello di rendimento; oltre alle bande Gudenzoni (top scorer del match con 25 punti) e Leonardi (21) assai ispirate da segnalare la prova del libero Macchi protagonista di una prova impeccabile in ricezione/difesa impeccabile.

“Le mie giocatrici sono state molto brave - esclama il coach Luca Nanni – hanno sbagliato pochissimo; abbiamo giocato con determinazione di fronte ad un avversario di livello. Sia in attacco sia nella fase muro/difesa siano stati eccellenti. Sono contento per quello che stiamo facendo. Complimenti a tutte, abbiamo sbagliato pochissimo.Sono contento per quello che stiamo facendo". Nel prossimo turno domenica pomeriggio trasferta a Rovigo alle ore 18.



IL TABELLINO

Emanuel Rimini-Liverani Lugo 3-1 (27-25, 25-21, 22-25, 25-18)

EMANUEL: Zucchini 7, Vujevic, Orsi 6, Catalano 3, Leonardi 21, Godenzoni 25, Macchi (libero 1), Benvenuti 6, Bissoni (libero 2). N.e. Nicoletti, D'Emilio, Salgado, Piastra, Aglio, Evangelisti. All.: Nanni.

LIVERANI: Grasso 7, Lauciello 7, Milesi 18, Piovaccari 20, Capriotti 3, Rizzo 16, Cavalli (libero), Corrente. N.e. Gaddoni, Migliori. All.: Marone.

ARBITRI: Cerigioni e Casciato.

NOTE. Battute vincenti: Rimini 6, Lugo 6. Battute sbagliate: Rimini 9, Lugo 9. Muri: Rimini 8, Lugo 11, Errori: Rimini 9, Lugo 22.



RISULTATI Libertas Volley – Forlì 3-1 (25-20, 24-26, 25-10, 25-10)

My Mech Cervia – Caf Acli Stella 2-3 (29-31, 25-21, 15-25, 25-19, 15-17)

Esperia Cremona – T&V Civiemme Campagnola 3-0 (25-21, 25-20, 25-17)

Rubierese – Clai Imola 1-3 (21-25, 21-25, 25-22, 23-25)

Gramsci - Rovigo 3-0 ( 25-20, 25-17, 25-16)



CLASSIFICA: Libertas, Clai Imola 11, Gramsci, Emanuele, Rubierese 9; Arbor, Esperia Cremona 8; Rovigo 6; Liverani Lugo 4; Pianamiele Bologna 3; Caf Acli Stella 2; My Mech Cervia 1; Calerno Sant’Ilario, T&V Civiemme Campagnola 0.