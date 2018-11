Volley B maschile, nuovo ko per la Rovelli Morciano: al PalaPedriali il Portomaggiore passa per 3-0

Sport

Morciano

20:44 - 03 Novembre 2018





Buona partita della Rovelli, malgrado la sconfitta secca per 3-0 contro la corazzata Portomaggiore. Pur nella consueta emergenza, Morichelli e company sfoderano una prestazione generosa, confortati da una ricezione meno fallosa e con un’ottima difesa di squadra. Difatti i primi due set viaggiano in equilibrio per tutta la prima parte dei set, poi prevale la maggiore esperienza della squadra ospite e del maggior tasso tecnico di alcuni giocatori ferraresi. Comunque non molla la Rovelli e nel terzo set gioca sempre in vantaggio fino al 17-15. Poi Portomaggiore cambia marcia e riesce a ribaltare il destino del set e del match. Buone prospettive in evidenza quindi tra i cioccolatieri, che devono fare da premessa ad un ciclo di partite più “abbordabili”, dopo aver giocato contro quasi tutto il gotha di questo girone di B.



IL TABELLINO

DOLCIARIA ROVELLI MORCIANO – SAMA PORTOMAGGIORE 0 – 3 (18-25/17-25/21-25)

DOLCIARIA ROVELLI : Stella 3, Morichelli 14, Omaggi 1, Vanucci 4, Facchetti 8, Kiva 3, libero Maggioli, Daniel 0, Fabbri 0. All. Rovinelli. Vice: Passamonti.

PORTOMAGGIORE: Marzola 6, Gaia 10, Spiga 3, Bergantino 4, Bacca 14, Porcellini 15, libero1 Cesarini, faielli 1, Bartoli 3, Murano 1, Belloni n.e., Toscani n.e., Belloni n.e., Bertarello n.e., L2 Pirazzoli. All. Taborda.



ARBITRI: Clemente - Brunelli.



ROVELLI: b.s. 8 ace 1 muri 4 errori 10. PORTOMAGGIORE: b.s. 16 ace 5 muri 3 errori 7