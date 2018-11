Maltempo devastante in Veneto, i soccorsi arrivano anche dal riminese

Attualità

Rimini

| 14:26 - 03 Novembre 2018

Il maltempo ha messo in ginocchio il Veneto, in particolare la zona di Belluno. Strade devastate, tralicci pigeati, alberi caduti.

Sono centinaia le squadre di protezione civile e circa 3000 i volontari in azione per il taglio degli alberi e le altre operazioni di intervento e soccorso. Tra i tanti volontari, anche quelli della Provincia di Rimini. Sono infatti partiti sabato mattina, in direzione Veneto, i ragazzi della colonna mobile del Coordinamento di Protezione Civile. Con loro anche l'Alta Valmarecchia Soccorso.