Martina Gaetano, ecco la giovane stella riminese della musica: la 15enne pubblica il primo singolo

Attualità

Rimini

| 14:02 - 03 Novembre 2018

“Shine”, splendi. Sembra richiamare un celebre stralcio delle Lettere Luterane di Pierpaolo Pasolini (“I destinati a essere morti non hanno certo gioventù splendenti: ed ecco che essi ti insegnano a non splendere. E tu splendi, invece”) il titolo del primo singolo firmato da Martina Gaetano, in uscita il prossimo 4 dicembre.

E Martina ha parecchi motivi per splendere: appena quindicenne, la stellina riminese, che a otto anni aveva già imbracciato una chitarra e a tredici ha scritto le sue prime canzoni, sembra ormai avviata verso una luminosa carriera nel panorama della musica internazionale. Internazionale, sì, perché Martina ha sempre scritto le sue canzoni in inglese, lingua che parla correttamente fin da piccolissima. Scommettono su di lei Marcello Sutera, produttore discografico e creatore dell’etichetta Collettivo Funk Music Publishing, e il chitarrista riccionese Filippo Tirincanti, maestro di musica della stessa Martina.

«”Shine” è una delle prime canzoni che ho scritto, avevo dodici o tredici anni», esordisce Martina. «È una canzone che invita a continuare a credere nei propri sogni, anche quando nessuno, intorno a te, sembra intenzionato a darti fiducia. Penso davvero che ognuno di noi abbia dentro una luce: bisogna solo avere il coraggio di lasciarla splendere. Andare dritti per la propria strada, nonostante gli ostacoli che possono presentarsi lungo il cammino».

Martina, che nella vita studia da perito turistico, mescola la passione per la musica alla scuola e alla quotidianità, comune a tutti i suoi coetanei: «non passa giorno senza che io prenda in mano la mia chitarra», racconta. «Le mie canzoni nascono anche mentre faccio i compiti: in quell’istante lascio i libri, imbraccio la chitarra, trovo gli accordi giusti e comincio a cantare. Mi viene spontaneo, la musica è parte della mia vita da sempre». Nessuna ansia prima di esibirsi in pubblico? «Nessuna. Fin da quando avevo otto anni, Filippo Tirincanti mi chiamava sul palco per accompagnarlo in due o tre canzoni. E la scorsa estate ho iniziato a tenere dei concerti veri e propri, in diversi locali della zona. Il prossimo 25 novembre avrò il grande onore di aprire il concerto di Denis Chambers, Frank McComb e Marcello Sutera al teatro San Giacomo di Cesenatico».

Nessun talent show nel futuro di Martina. Non per il momento, almeno. «Voglio prima crescere e farmi le ossa», dichiara. «Il mio sogno non è diventare famosa. Il mio sogno è continuare a fare quello che mi piace: scrivere canzoni che sgorgano dal cuore, per arrivare al cuore della gente che mi ascolta. Non ho paura di fallire. Credo che il segreto sia, in questo mestiere come nella vita, vivere ogni cosa con leggerezza».