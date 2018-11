Operazione sicurezza in Valmarecchia. Scoperto 19enne con droga, più di 100 persone controllate

Cronaca

Novafeltria

| 13:39 - 03 Novembre 2018

Continuano senza sosta i controlli nelle strade da parte dei Carabinieri del Comando Compagnia di Novafeltria, ininterrottamente impegnati in un’operazione preventiva finalizzata a garantire maggiori standard nella prevenzione e nella repressione dei reati al fine di soddisfare la richiesta di sicurezza, nonché contrastare fenomeni di criminalità diffusa.

Nella serata di venerdì 2 novembre, il Comando Compagnia Carabinieri di Novafeltria ha dispiegato un dispositivo straordinario per il controllo del territorio, eseguito con l’impiego di carabinieri delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile diretti “sul campo” dal Capitano Silvia Guerrini, in sinergia con i servizi disposti nei giorni precedenti in Riviera dai colleghi di Rimini e Riccione al comando del Colonnello Giuseppe Sportelli.

Lungo le principali arterie stradali si sono piazzate numerose pattuglie del Nucleo Radiomobile della Compagnia e delle Stazioni dipendenti, che hanno effettuato vari posti di blocco ed attività volte al contrasto della guida sotto l’effetto di alcool e droga puntando l’attenzione anche alla prevenzione dei reati ed alla sicurezza stradale, ancora troppo spesso teatri di gravi incidenti le cui conseguenze sono rese maggiormente tristi dal fatto che il più delle volte risultano corollario del mancato rispetto alle norme del Codice della Strada.

E non è certamente venuta meno l’attenzione al contrasto ai reati in materia di stupefacenti che ha permesso di segnalare alla Prefettura, come “assuntore”, un 19enne di Verucchio che è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana. I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione procedevano al controllo del giovane rinvenendo, nel corso della perquisizione, una bustina di cellophane contenente 2 grammi di marijuana. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e per il giovane è scattata la segnalazione ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990. Diversi i conducenti sottoposti al test per l’assunzione di alcool con precursori che valutano la presenza di alcool nell’aria espirata. Sottoposti a controllo svariati esercizi pubblici e i locali maggiormente frequentati, nonché pregiudicati sottoposti a misure di sicurezza.

Sono state effettuate anche verifiche relative al rispetto delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive quali arresti domiciliari od obblighi di varia natura.

In termini prettamente numerici, inoltre, sono stati controllati 10 esercizi pubblici, 15 persone sottoposte agli arresti domiciliari e altri obblighi, oltre 100 sono state le persone identificate, 66 automezzi controllati, 5 le contravvenzioni al Codice della Strada