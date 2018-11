Bagno di folla per Fabio De Luigi. Per il suo ultimo film una torta della campionessa di pasticceria

Attualità

Riccione

| 13:32 - 03 Novembre 2018

“Ti Presento Sofia” è 4° in classifica al Box Office e ieri ha incassato 207.524 euro e registrato 31.679 presenze. La storia parla di Gabriele, divorziato, un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Fino al giorno in cui rincontra Mara, una sua vecchia amica che detesta i bambini. Il successo che accompagna il film si è poi confermato anche ieri sera presso i Cinema Giometti di Rimini e Riccione, dove era ospite il cast del film: un vero bagno di folla Fabio De Luigi e compagnia. Con una dolce sorpresa: Sonia Balacchi, già Campionessa del Mondo di pasticceria, per l’occasione ha creato una torta esclusiva che riproduceva scene dello stesso film. La torta è stata creata in pasta di zucchero e cioccolato, riproducendo le bobine delle pellicole del cinema con una cascata di popcorn caramellati. Fabio De Luigi, i registi e tutto lo staff presente alla serata hanno potuto degustare la torta “Cassiopea”, vincitrice del titolo miglior torta al cioccolato al mondiale di pasticceria 2012.