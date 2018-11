Calcio San Marino: Tre Penne, si è dimesso l'allenatore Luigi Bizzotto

Sport

Repubblica San Marino

| 13:25 - 03 Novembre 2018

Luigi Bizzotto si è dimesso dall'incarico di allenatore del Tre Penne. Nonostante gli innumerevoli sforzi da parte del direttivo nel far desistere l'allenatore dalla sua decisione, le sue dimissioni sono risultate inamovibili.

Il Tre Penne desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto in maniera professionale in questo anno e mezzo, conducendo la compagine di Città alla vittoria di una Supercoppa e arrivando fino in finale di Coppa Titano nella stagione 2017-2018 oltre alla finale di Supercoppa disputata a Settembre contro La Fiorita.