Rimini Calcio, domani a Gubbio out anche Alimi, al suo posto Variola favorito. L'INTERVISTA

| 13:22 - 03 Novembre 2018

Per Leo Acori la trasferta di domenica del Rimini a Gubbio è come tornare a casa. Alla guida della squadra rossoblu, infatti, il tecnico umbro ha centrato una promozione dala D alla C2 nel 1998 sfiorando poi i playoff nel campionato successivo mentre nel 2015 lasciò la squadra prima dei play out nel 2015 (“Chissà se con me il Gubbio sarebbe retrocesso...”). In classifica le due squadre sono a braccetto a quota 8 (i biancorossi con una partita in meno) e nelle file del Gubbio milita Nicola Malaccari, ex biancorosso nella stagione 2009-2010. Tra i padroni di casa occhio a bomber Ettore Marchi, 33 anni, ex Bellaria e una buona carriera tra serie C e B.

Nel Rimini rientra Volpe, che sarà titolare al centro dell'attacco, mentre sono ancora out Simoncelli, Bandini e da ultimo Alimi (guaio muscolare), che sul campo probabilmente allentato avrebbe fatto comodo. Al suo posto Variola favorito su Danso. Difesa confermata, unica possibile variante possibile Bighi al centro con lo spostamento di Petti a sinistra. Sono 22 i convocati. Non cambierà neppure il modulo: 4-4-1-1.

Su cosa ha lavorato nella prima settimana piena a Rimini? “Un po’ su tutto: sull’aspetto fisico e sull’aspetto tecnico-tattico. Durante la partita è importante come sei messo in campo, è importante saper decifrare le situazioni”. Riguardo alla rosa commenta: “I giovani in organico sono validi, vengono da settori giovanili importanti. Ci saranno spesso tre incontri settimanali, quindi c’è spazio per tutti. Loro devono fare vedere in allenamento quello che valgono, ho spiegato loro la mia filosofia: devono fare vedere in allenamento, chi merita poi la domenica vede la maglia. Ho trovato giocatori allenati, un’ottima situazione per metterci le idee mie. E' un gruppo sano, che ha cultura del lavoro, e ho uno staff davvero importante”.

I PRECEDENTI A Gubbio partite giocate 10: vittorie Rimini 6, pareggi 1, vittorie Gubbio 3. Il Rimini ha segnato 12 gol, altrettanti il Gubbio.

