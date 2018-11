Il pusher in casa aveva droga e 4500 euro in contanti, arrestato. Sei denunce dei Carabinieri di Riccione

Cronaca

Intensa attività di controllo dei Carabinieri di Riccione in occasione delle festività appena trascorse. Come di consueto grande attenzione è stata prestata al contrasto dell'attività di spaccio. Un 28enne originario del Kossovo, residente a Rimini e con precedenti, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e di 4500 euro in contanti, a seguito di perquisizione domiciliare. E' stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio. Per lo stesso reato sono stati denunciati due foggiani di 42 e 37 anni, residenti a Coriano, che in casa nascondevano 5 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata assieme a 850 euro, somma ritenuta provento di spaccio. Nei guai è finito anche un 48enne di Montescudo, denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti. L'uomo era al volante nonostante la patente gli fosse stata sospesa per lo stesso motivo. Due gli automobilisti denunciati invece per guida in stato di ebbrezza. Guai infine per un 34enne albanese domiciliato a Rimini, risultato clandestino. Gli accertamenti hanno riguardato nel complesso 349 persone e quasi 200 veicoli.