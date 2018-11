In coda in banca, ragazza viene derubata del portafoglio. Le telecamere incastrano il responsabile

Cronaca

Cattolica

| 13:03 - 03 Novembre 2018

Ruba un portafoglio in banca, ma viene incastrato dalle telecamere di sorveglianza. Un 33enne italiano, residente ad Avellino già pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato denunciato nei giorni scorsi per furto aggravato. In una banca di Cattolica si è avvicinato con destrezza a una 29enne cattolichina, portandole via il portafoglio, contenente circa 1000 euro. La ragazza si è accorta poco dopo del furto e i Carabinieri con un'indagine lampo hanno individuato il responsabile, al quale è stata formalizzata la denuncia. La somma rubata è stata restituita alla 29enne.