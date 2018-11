Cronaca

Cattolica

| 12:57 - 03 Novembre 2018

Un battibecco per futili motivi sfocia in un'aggressione. E' quanto avvenuto, nei giorni scorsi, a Cattolica. Un uomo di origine napoletana, residente a San Giovanni in Marignano, al termine di un litigio ha colpito con un pugno un 44enne di Cattolica, sotto gli occhi dei passanti. Il ferito ha riportato un trauma contusivo alla mandibola e all'orecchio destro. L'aggressore è stato invece denunciato per lesioni.