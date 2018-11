Aeroporto Rimini, la regione promette finanziamenti. Lega Nord chiede lumi sul piano industriale

Attualità

Rimini

| 12:51 - 03 Novembre 2018

Bruno Galli, segretario Provinciale della Lega Nord di Rimini, chiede chiarimenti sui finanziamenti promessi ad AiRiminum, società gestrice dell'aeroporto Fellini di Rimini, dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Al Ttg Incontri, al quartiere fieristico di Rimini, Bonaccini ha infatti annunciato la possibilità di fornire un sostegno economico, ad AiRiminum, in presenza di un progetto industriale valido. Il carroccio accusa che si tratti di campagna elettorale ("un salvacondotto in vista delle prossime scadenze elettorali"), ma soprattutto punta il dito sui gestori dell'aeroporto: "mi chiedo come mai una società come la AiRiminum, che con la presentazione del suo piano industriale si aggiudicò nel 2014 il primo posto nel bando di gara Enac per la gestione dell’aeroporto, avrebbe bisogno di risorse regionali?", commenta Galli, aggiungendo: "Una società neo aggiudicataria di una così importante gara avrà sicuramente avuto requisiti di tutto rispetto per eliminare la concorrenza".

Le risorse regionali dovrebbero quindi essere superflue. Galli attende dunque di vedere il masterplan di AiRiminum; inoltre, spiega il segretario provinciale del Carroccio, "la società dovrà versare interamente il capitale sociale, poiché ad oggi mi risulta versata solo una metà dei circa 3 milioni complessivi". La Lega Nord chiederà inoltre "delucidazioni alle amministrazioni competenti affinché, quella che è una delle risorse più importanti del nostro territorio nonché un indotto economico importantissimo per le nostre imprese, non si trasformi in una presa in giro per i nostri cittadini".