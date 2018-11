Appello al sindaco Rimini per non tagliare gli alberi ai parchi Cervi e Fabbri: raccolte 5300 firme

Attualità

Rimini

| 12:32 - 03 Novembre 2018

Dopo la raccolta di 5.300 firme e due incontri con i tecnici e l’assessore Montini, le Associazioni Ambientaliste Riminesi, riunite sotto il nome di “Rimini Verde”, indicono un'assemblea per consultarsi, con i firmatari dell’appello al sindaco Gnassi, sui risultati. Appuntamento martedì 6 novembre alle 21, in sala Marvelli in via Dario Campana. L'assemblea è aperta a tutti i cittadini. Rimini Verde vede unite le associazioni: Animal Freedom, ANPANA e dnA Rimini, Fondazione Cetacea, Italia Nostra Rimini, Legambiente Valmarecchia, L’Umana Dimora, Pedalando e Camminando, WWF Rimini.

"E' stato detto di tutto e di più, compresa la derubricazione, in spregio e banalizzazione, degli alberi in tronchi, come fossero già tagliati. Si è parlato anche di maggior spesa, tacendo, se non addirittura ignorando, la funzione di depuratore dell’aria che ogni albero svolge e quindi il risparmio di vite e di spese sanitarie. Nel corso dell’assemblea verranno fornite informazioni sulla reale entità dei servizi svolti dagli alberi e su future iniziative a salvaguardia del verde urbano", spiegano i promotori.