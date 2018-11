Fabio De Luigi col botto: in centinaia per le presentazioni del film ‘Ti presento Sofia’. INTERVISTE

Attualità

Rimini

| 12:13 - 03 Novembre 2018

Bagno di folla venerdì sera nelle sale Giometti Cinema di Riccione e Rimini ad accogliere Fabio De Luigi, che giocava in casa, e Andrea Pisani, protagonisti del film “Ti presento Sofia”, nei cinema da qualche giorno.

Ad attendere i due attori centinaia di fan pronti con i loro smartphone a “rubare” qualche scatto.

Con la verve che li contraddistingue non si sono sottratti all’affetto del pubblico e hanno presentato il film non risparmiandosi in gag e divertenti battute. In sala con loro anche i produttori di Colorado Film Alessandro Usai e Maurizio Totti. Alla presentazione al Multiplex “Le Befane” di Rimini anche il sindaco Andrea Gnassi che si è goduto il film, oltre a una “dolce” sorpresa: Sonia Balacchi, già Campionessa del Mondo di pasticceria, per l’occasione ha creato una torta esclusiva che riproduceva scene dello stesso film. La torta è stata creata in pasta di zucchero e cioccolato, riproducendo le bobine delle pellicole del cinema con una cascata di popcorn caramellati. Fabio De Luigi, i registi e tutto lo staff presente alla serata hanno potuto degustare la torta “Cassiopea”, vincitrice del titolo miglior torta al cioccolato al mondiale di pasticceria 2012.

Lo staff ha terminato la serata al Byblos dove è stata organizzata una festa per l’occasione dalla 'Spadino Service' e 'Giometti Eventi', tra foto e autografi. De Luigi, originario di Santarcangelo, era già stato ospite delle sale Giometti due anni fa a presentare il film “Tiramisù” ed è spesso ospite a Cinè, le Giornate di Cinema, che sisvolgono a Riccione in estate.

Nell’audio l’intervista a Fabio De Luigi e a Andrea Pisani di Mary Cianciaruso