Volley A2 femminile, l'Omag domenica alla prova di maturità: il derby di Ravenna contro la Teodora

San Giovanni in Marignano

| 12:11 - 03 Novembre 2018

Non c’è il tempo di gustarsi i tre punti conquistati contro Perugia (3-) che l’Omag di San Giovanni (foto Masini) in Marignano domenica è attesa dal derby di Ravenna contro la Teodora (PalaCosta ore 17) che schiera una veterana dal plamres incredibile come Simona Gioli, 41 anni e non sentirli, centrale. Un avversario che ha talento ed esperienza, una squadra di prima fascia. Con l’innesto della italo-cubana Martha Zamora la squadra ha trovato il suo equilibrio e lo ha dimostrato andando a vincere a Sassuolo, in casa della prima in classifica.

Tornando all’Omag, contro Perugia non ha sbagliato quasi nulla, poi ha pagato un calo di tensione per riprendersi con autorità nel quarto set. La formazione di coach Saja ha avuto ben quattro giocatrici in doppia cifra a testimonianza di una pericolosità offensiva ben distribuita, una risorsa per centrare il traguardo della seconda fase: cinque squadre vi accedono e le pretendenti sono più numerose per cui bisognerà non mollare di un centimetro.