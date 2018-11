Motomondiale:dalla Riders’ Land il tifo per Bagnaia e Bezzecchi. Al via prevendite Gp San Marino Riviera di Rimini

Sport

Misano Adriatico

| 11:48 - 03 Novembre 2018

Si avvicina l’epilogo del motomondiale e anche tutta la Riders’ Land tifa per ‘Pecco’ Bagnaia e Marco Bezzecchi, impegnati nella lotta per il titolo iridato in Moto2 e Moto3.

Intanto sul territorio già si guarda alla prossima stagione con i primi incontri per pianificare al meglio gli eventi del 2019 e si avviano le prevendite a prezzi scontati per favorire al massimo l’acquisto dei biglietti.

Il rinnovo pluriennale del contratto fra i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini e Dorna, siglato nel settembre scorso, consentirà nelle prossime settimane la definizione di un progetto per integrare sempre più gli eventi legati al motomondiale con le politiche turistiche del territorio intorno al programma di The Riders’ Land Experience.

“Il recente rinnovo con Dorna - afferma Marco Podeschi, Segretario di Stato Istruzione, Cultura e Sport della Repubblica di San Marino - darà l’opportunità ai promotori di trasformare l’evento motoristico per eccellenza della Riders’ Land in un vero e proprio prodotto turistico con offerte dedicate a tutti gli appassionati delle due ruote”.

“Si tratta di evento sportivo - prosegue Augusto Michelotti, Segretario di Stato Territorio, Ambiente e Turismo - capace di creare un’attenzione mediatica esponenziale che dovrà continuare a sviluppare sempre di più le potenzialità promozionali di un territorio unico che ha nel suo DNA la ‘cultura dei motori”.

"Da esterno e da tifoso – il commento di Riziero Santi, neo Presidente della Provincia di Rimini - ho visto sempre il Gran Premio come una grande opportunità per tutta la comunità. Oggi non posso fare altro che rinnovare questo mio intendimento tramutandolo in volontà. Sarà mia premura a breve incontrare gli altri promotori per discutere insieme le nuove opportunità alla luce del recente rinnovo del contratto con Dorna Sports".

“Sugli eventi di Misano, sulla Romagna Terra dei Motori e su Motor Valley stiamo investendo e stiamo promuovendo – spiega Andrea Gnassi, Presidente Destinazione Romagna -ottenendo risultati concreti. Quello che il lavoro di questi anni sta mettendo in luce è il prodotto turistico, l'offerta e la capacità attrattiva di una peculiarità che diventa motore di attrazione sul piano internazionale. Questo è il nostro obiettivo, il nostro orizzonte, ciò che stiamo riuscendo a fare. Il pacchetto turistico è uno degli strumenti che rientrano in questo progetto che in Romagna mette assieme cuore e managerialità".

"Abbiamo lavorato alacremente in questo ultimo periodo per arrivare alla definizione di un rinnovo che rappresenta un nuovo punto di partenza per il gran premio e per il sistema territoriale - spiega il Sindaco di Misano Stefano Giannini -. Questo fa si che già da ora si possa lavorare per alzare ulteriormente l'asticella - già alta di suo - in termini di progettualità e soprattutto di programmazione in modo da creare un prodotto turistico di qualità che affianchi allo spettacolo offerto in circuito anche una experience nella Riders’ Land che possa dilatare la permanenza dei tifosi in Riviera e a San Marino".

“Si avvia una prospettiva pluriennale e che ha l’obiettivo di saldare sempre più tutti i valori che gli eventi del motorsport rappresentano e che brillano negli eventi sul territorio di The Riders’ Land Experience”. Così S Andrea Albani, managing director Misano World Circuit che continua “siamo impegnati per incrementare l’indotto economico a favore di tutto il territorio e la prevendita accende il semaforo verde, fornendo anche strumenti concreti per la pianificazione delle attività. Cresce la domanda sul fronte internazionale e su quei mercati la prevendita supporta la pianificazione delle vacanze estive. MWC continuerà nel suo programma di interventi sulle strutture, perseguendo una logica di sinergia con tutti i promotori per raggiungere insieme il massimo risultato”.

‘Prima acquisti e meno spendi!’ riassume le tante opportunità previste e che fissano gli sconti con una scadenza, la più conveniente, fissata all’11 febbraio 2019.

Per quanto riguarda la MotoGP, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (13-15 settembre 2019), queste sono le promozioni previste:

Family Prato consente l’ingresso a tutti i prati per i bambini fino a 12 anni al prezzo giornaliero di 1 euro.

Family Tribuna consente invece l’ingresso in tribuna ai bambini fino a 12 anni al prezzo giornaliero di 5 euro.

Friend riguarda tutte le tribune e aggiungendo 15 euro all’ingresso della domenica si può accedere anche al sabato. Questa promozione scadrà l’11 febbraio 2019.

Biker riserva la tribuna D a chi vuole arrivare in circuito con la moto ed offre il parcheggio gratuito fino ad esaurimento dei posti. Info su www.misanocircuit.com e sul circuito TicketOne.

Da metà novembre, per la gioia degli appassionati, l’offerta Un biglietto, due mondiali. Fino all’11 febbraio 2019 e comunque sino ad esaurimento sarà possibile, al prezzo di 90 euro, l’accesso alla MotoGP la domenica nelle aree prato, mentre per la SBK l’accesso sarà la domenica alle tribune A-B-C e consentirà di assistere a ben due gare.

Il Riviera di Rimini Round 2019 del WorldSBK, la cui data a breve sarà ufficializzata, proporrà infatti la novità annunciata nelle settimane scorse da Dorna e FIM, con tre gare in ogni fine settimana. Confermata Gara 1 il sabato alle 14.00, mentre la domenica vedrà la novità di una gara sprint alle ore 11.00 e la giornata si concluderà con Gara 3 alle 14.00, anche questa con la stessa durata.