Prosegue il viaggio dell’info-point itinerante per la promozione della raccolta dell’olio alimentare

Attualità

Riccione

| 09:57 - 03 Novembre 2018

Prosegue il viaggio dell’info-point di Hera per informare i cittadini sull’importanza della raccolta dell’olio alimentare esausto. Dopo aver fatto tappa nell’ultima settimana in ben 6 comuni (San Clemente, Saludecio, Montegridolfo, Mondaino, San Giovanni in Marignano, Coriano e Santarcangelo, Verucchio e Bellaria-Igea Marina), il tour dell’info point itinerante prosegue e nei prossimi giorni raggiungerà altre 3 città della provincia, precisamente: lunedì 5 novembre a Cattolica, martedì 6 novembre a Misano Adriatico e mercoledì 7 novembre a Riccione.

Il progetto nasce con l’intento di incrementare ulteriormente la raccolta differenziata di questo rifiuto altamente inquinante ed informare i cittadini sui benefici ambientali che derivano dal suo corretto smaltimento. Hera, in collaborazione con Adriatica Oli, ha lanciato così una specifica campagna informativa itinerante che sarà in circolo grazie ad un furgone brandizzato e facilmente riconoscibile. Il mezzo sosterà nelle piazze dei comuni dalle 9.00 alle 13.00 per dare la possibilità ai cittadini di ricevere informazioni su come e dove conferire l’olio, ricevere consigli e delucidazioni. Tutti i cittadini riceveranno anche dei gadget che Hera ed Adriatica oli mettono a disposizione per l’occasione.

Le prossime tappe saranno Cattolica, Misano e Riccione ed entro il 12 novembre il furgone raggiungerà complessivamente 14 comuni della provincia.

Ecco date e luoghi dei prossimi appuntamenti: lunedì 5 novembre a Cattolica, p.le Roosevelt, 5 ( ingresso del Comune), martedì 6 novembre a Misano Adriatico, via Don Milano (parcheggio Conad Rio Agina) e mercoledì 7 novembre a Riccione, piazza Matteotti (di fronte Biblioteca).

Oltre alla campagna informativa, l’impegno di Hera per la raccolta degli oli alimentari esausti continua anche sul fronte operativo. La multiutility, infatti, entro il mese di ottobre posizionerà altri 50 contenitori dedicati alla raccolta di questo materiale. I nuovi contenitori saranno collocati in varie città della provincia e andranno ad aggiungersi agli altri 33 già a disposizione dei cittadini.

L’olio non va versato direttamente nel contenitore ma deve essere conferito all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica, chiusi con il loro tappo. L'olio alimentare esausto può essere sempre conferito anche presso le stazioni ecologiche di Hera presenti sul territorio.



Lo scarto dei comuni oli vegetali da cucina costituisce un rifiuto con potere altamente inquinante, in particolare se smaltito attraverso gli scarichi domestici e la rete fognaria. Un Kg di olio vegetale esausto può distribuirsi fino a ricoprire una superficie di 1000 mq, inoltre la depurazione delle acque inquinate da olio richiede costi energetici di trattamento fino a 3kWh per ogni Kg impropriamente smaltito, oltre ai costi medi per la manutenzione degli impianti di depurazione

Hera, una volta raccolti gli oli alimentari esausti, li avvia a recupero prevalentemente per la produzione di energia in impianti di cogenerazione oppure per la produzione di biodiesel.