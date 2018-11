Il 4 novembre celebrazioni a Rimini della Festa dell’Unità nazionale e delle Forze armate

Attualità

Rimini

| 09:34 - 03 Novembre 2018

Il 4 novembre si celebrerà il “Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate”, quest’anno coincidente con il Centenario della fine della Grande Guerra.

Come da tradizione, la Cerimonia ufficiale di livello provinciale si terrà nella Città di Rimini con la presenza di Autorità Civili, Militari e Religiose. Il programma prevede alle ore 8.45, presso Largo Unità d’Italia, la deposizione Corona al Monumento celebrativo.

Alle ore 9.10 in Piazza Cavour, il raduno delle Autorità, delle Forze Armate, dei rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma e dei cittadine; ore 9.20 gli onori al Prefetto della Provincia di Rimini e rassegna dello schieramento in armi, a seguire Alzabandiera e deposizione di una Corona alla lapide dedicata ai Caduti di tutte le guerre. Sempre in Piazza Cavour alle ore 9.45 partirà il corteo per la deposizione di Corone ai Monumenti ubicati in Piazza Tre Martiri (all’interno della Cappella Votiva), in Via IV Novembre (all’interno del Tempio Malatestiano) e in Piazza Ferrari.

Alle ore 10.30, nella Chiesa di San Francesco Saverio (Suffragio), Santa Messa celebrata da Mons. Agostino Pasquini Cancelliere Vescovile.



Alla Cerimonia, che viene auspicata come autenticamente popolare, è invitata a partecipare tutta la popolazione.