Calcio giovanile, l'U16 del Santarcangelo cala il pokerissimo col Fratte (5-1). Il programma del week end

Santarcangelo di Romagna

| 20:13 - 02 Novembre 2018

Un po' sprecona ma generosa per gioco espresso in tutti gli 80 minuti di gioco la compagine 2003 del Santarcangelo (nella foto) che, sotto l'esperta regia di mister Magnani, giovedì ha trafitto per ben cinque volte la rete dell'avversario, il Fratte (5-1). Dopo il vantaggio iniziale con Agostini il Fratte raggiunge il pareggio su rigore, unico suo tiro in porta nel primo tempo. Ma Casadio al termine della prima frazione e Siboni, Michelucci, Pironi nella seconda affondano definitivamente l'avversario.

La formazione: Fabbri, Siboni, Renzi (Capi), Casadio, Guidomei (Baldacci), Guerra, Agostini, Gessaroli, Michelucci, Pironi, Rocchi. A disp. Boldrini. All. Magnani

IL PROGRAMMA Juniores Under 19 – Sabato 3 Ore 14.30

Santarcangelo Calcio – Sammaurese

Campo Sportivo: “E.Nanni” Bellaria Igea Marina

Under 17 – Domenica Ore 10.30

Santarcangelo Calcio – Promosport

Campo Sportivo: “E.Nanni” Bellaria Igea Marina

Under 16 Interprovinciali Fascia “B” – Domenica Ore 10.30

Fornace Zarattini – Santarcangelo Calcio

Campo Sportivo: “Ceroni” Fornace Zarattini

Under 15 – Domenica Ore 10.30

Santarcangelo – Polisportiva Garden

Campo Sportivo: Borghi Lo Stradone

Under 14 Pro. – Domenica Ore 11.00

Spal – Santarcangelo Calcio

Campo Sportivo: “Copparo” Ferrara

Under 13 Pro. – Sabato Ore 16.00

Santarcangelo Calcio – Sassuolo

Campo Sportivo: “V.Mazzola” Santarcangelo di Romagna