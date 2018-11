Basket C Silver, i Titans sabato ad Assisi: una sfida assai complicata. Botteghi e Sorbini acciaccati

Sport

| 19:26 - 02 Novembre 2018

Seconda trasferta consecutiva per la Pallacanestro Titano, che sabato 3 novembre ad Assisi affronta uno dei top team del girone. I padroni di casa della Virtus, infatti, hanno perso solo nell’ultimo turno a Recanati (78-75) e sono una delle candidate principali a restare nei quartieri alti della classifica fino alla fine. Si gioca alle 21.15, arbitri dell’incontro Petritaj di Orvieto e Piancatelli di Foligno.

Coach Padovano, come sta il gruppo?

“Qualche acciacco c’è, purtroppo: problemi muscolari per Botteghi e poi Sorbini che è stato male in settimana. Li valuteremo ancora e poi decideremo cosa fare per quanto riguarda il gruppo che andrà a giocarsela ad Assisi”

Cosa chiede alla squadra in una trasferta così complicata?

“Siamo coscienti del tipo di partita che ci aspetta e della squadra che affronteremo. Quello che chiedo ai ragazzi è avere continuità e stabilità nell’arco della partita, limitare le palle perse e restare sempre molto attenti difensivamente, sempre concentrati. In questo momento mi interessa che troviamo fiducia in quello che stiamo facendo: la squadra si allena bene e s’impegna, cerchiamo tutti insieme di coprire di squadra quelle che possono essere le lacune individuali”

Qual è il suo giudizio su Assisi?

“Mi sembra la squadra più completa, con in roster giocatori anche ampiamente di categoria superiore. Qualitativamente il miglior gruppo di questo girone, in più giocano aggressivi e con energia. Non ci aiuta il fatto che abbiano appena perso a Recanati, staranno ancor più attenti e sul pezzo. Noi in ogni caso vogliamo farci trovare pronti”.